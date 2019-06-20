Dünya listesinde 9 Türk üniversitesi
LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2020’yi yayımladı. 1000 üniversitenin değerlendirildiği listede dokuz Türk üniversitesi yer aldı. Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi 451’inci sıra ile Koç Üniversitesi elde etti. Bu yıl da dünyanın en iyi üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) olurken, onu Stanford ve Harvard takip etti.
eğerlendirmenin araştırma, öğretim kalitesi, iş imkânı ve uluslararasılaşma kriterlerine göre yapıldığı listede Türk üniversitelerinin son yıllardaki sıra kaybı devam etti. Bu sene de ilk 400’e hiçbir Türk üniversitesi giremedi. Vakıf üniversiteleri daha iyi performans gösterirken, en iyi dereceyi alan Koç da 2019’a göre üç sıra kaybetti. Ankara, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri de ilk 1000’de temsil edildi. ABD üniversiteleri ilk 50’de üstünlüğünü korudu. İlk 10’da beş yükseköğretim kurumu ile temsil edilen ABD’nin ardından, Birleşik Krallık, Singapur, Avustralya, Çin ve Japonya da iyi temsil elde eden ülkeler arasında yer aldı. Kıta Avrupası’nda İsviçre’den ETH Zürih 6’ncı, Asya’da ise Sinpapur’dan Nanyang Teknoloji Enstitüsü ile Ulusal Singapur Üniversitesi 11’inci sırayla öne çıktı.
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