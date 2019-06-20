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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Dünya listesinde 9 Türk üniversitesi

LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2020’yi yayımladı. 1000 üniversitenin değerlendirildiği listede dokuz Türk üniversitesi yer aldı. Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi 451’inci sıra ile Koç Üniversitesi elde etti. Bu yıl da dünyanın en iyi üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) olurken, onu Stanford ve Harvard takip etti.

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eğerlendirmenin araştırma, öğretim kalitesi, iş imkânı ve uluslararasılaşma kriterlerine göre yapıldığı listede Türk üniversitelerinin son yıllardaki sıra kaybı devam etti. Bu sene de ilk 400’e hiçbir Türk üniversitesi giremedi. Vakıf üniversiteleri daha iyi performans gösterirken, en iyi dereceyi alan Koç da 2019’a göre üç sıra kaybetti. Ankara, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri de ilk 1000’de temsil edildi. ABD üniversiteleri ilk 50’de üstünlüğünü korudu. İlk 10’da beş yükseköğretim kurumu ile temsil edilen ABD’nin ardından, Birleşik Krallık, Singapur, Avustralya, Çin ve Japonya da iyi temsil elde eden ülkeler arasında yer aldı. Kıta Avrupası’nda İsviçre’den ETH Zürih 6’ncı, Asya’da ise Sinpapur’dan Nanyang Teknoloji Enstitüsü ile Ulusal Singapur Üniversitesi 11’inci sırayla öne çıktı.

Dünya listesinde 9 Türk üniversitesi

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