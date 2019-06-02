Türk-İtalyan (1911- 1912) ve Birinci Dünya (1915-1918) savaşları nedeniyle bir süre eğitim faaliyetlerine ara verdi, 1919’da orta kısım açıldı ve İtalyanca bilmeyen öğrenciler için ortaokula bağlı olarak bir de hazırlık sınıfı eklendi, okulun adı “Özel İtalyan Kız Ortaokulu” olarak değişti. 1937’den itibaren Türk öğrenciler, yasa gereği ilkokul kısmına kabul edilmedi. 2009’a kadar ilkokul kademesinde sadece yabancı ve İtalyan uyruklu çocuklar eğitim gördü. 2009’da ilkokul İtalyan Konsolosluğu bünyesine taşındı. 1959’da anaokulu ve ilkokul sınıfları, 1996 yılındaysa ortaokul karma eğitime başladı ve okul “Özel İtalyan Karma Ortaokulu” ismini aldı.

1996’da zorunlu eğitimi 8 yıla çıkaran yasa ile ortaokul bölümü kapatılarak, 2000’den itibaren,İtalyan ve Türk öğrencileriyle yabancı uyruklu tüm öğrencilerin girebildiği ve eğitim süresi hazırlık sınıfı dahil beş yıl olan lise eğitimine “Beyoğlu İtalyan Lisesi” ismiyle başladı. İtalya’daki liselerle denklik belgesi alınan okulun adı 2005-2006 öğretim yılı başında “Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi” olarak değiştirildi. Lise,100 yılı aşkın deneyimi ile eğitim veriyor. Müdür Maria Susanna Bernardi ile Türk Müdür Başyardımcısı Deniz Hadımoğlu ile birlikte görüştük. “Gerçekten kendi ayakları üzerinde durabilen, dünya insanları yetiştirmeye çalışıyoruz” diyen Müdür Bernardi ile okulu konuştuk:

- Okulunuzun en önemli özelliği nedir?

Okulumuzun arkasında büyük bir deneyim ve tarih var. Bu okul 1882’den itibaren şu anki binamızda eğitim veriyor. 1870’te Tophane’de ilk olarak okul açılıyor. Bunun sebebi de sokakta evsiz çok fazla İtalyan çocuğun olması. Bu çocuklara da yardım ederek onları kurtarabileceklerini düşünüyorlar. 1982’de de bu okulu devreye sokuyorlar. Okul gittikçe büyüdü ve Tophane’den sonra Suterazi’de başka bir okul açıldı. En son da burada eğitim başladı. Daha sonra 1900’lü yıllarda burası biraz daha genişletildi. Bir bina daha yapıldı. Buraya ailesi olmayan çocuklar için bir yetimhane kuruldu. 1900’lü yıllardan itibaren okulda yavaş yavaş değişimler olmaya başladı. Öncelikle yuva olarak başlayan okul, yabancılara ilkokul oldu. Sonra ortaokul açıldı. Sadece Türk ve İtalyan kızlar kabul edildi. Türkiye’de eğitim sisteminin değişmesiyle birlikte burası İtalyan Başkonsolosluğu’na devredildi ve 2010’da İtalyan Lisesi oldu. Zaman içerisinde değişimler olsa da burası hep eğitim vermeye devam etti.

- Öğrencilerin sizi tercih etme nedeni nedir?

Burada farklı lisanlar öğrenmenin yanında farklı kültürler de öğreniyorlar. Vizyonlarını da genişletiyorlar. Üniversitede ve gelecekteki hayatlarına zengin bir vizyonla devam edebiliyorlar. Mezunlarımız buraya geldikleri zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bize okuldan kazandıklarını nasıl kullandıklarını da anlatıyorlar. Çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Bizden mezun olanlar sanat, mimarlık ve mühendisliğe daha yoğun ilgi gösteriyor, ama diğer bölümlere de gidenler de oluyor. Tıp, hukuk, sosyal bilimler alanlarında okuyanlar da var. Mezunlarımızın oldukça geniş bir yelpazesi var.

- Buradan mezun olanlar İtalya’daki üniversitelere gidebiliyorlar mı?

Öncelikle öğrencilerimizin TYT ve AYT’de barajı geçmesi gerekiyor. Çünkü bunu İtalyan Hükümeti istiyor ama bölüme göre de değişebiliyor. Tıp veya veterinerlik gibi bir bölümü istiyorsa onun ulusal sınavına giriyor. Üniversiteler öğrencilerin iyi bir lisana sahip olduğunu gösteren belgeler de istiyor. Bu belgeleri de biz eğitim süresi içerisinde öğrencilere aldırıyoruz. Okulumuzdaki branş dersleri ve İtalya’daki zorunlu dersler İtalyan hocalar tarafından veriliyor.

- Kaç yıldır burada görev yapıyorsunuz?

22-23 yıldır ben buradayım. Bizim ailemizde Türkiye’ye karşı hep bir ilgi vardı. Bunun nedeni amcamın Türkiye’de çalışmasıydı. Hatta gelirken nargileler getiriyordu. Bize Türkiye’nin güzelliklerini anlatıyordu. Hayatın şansıyla birlikte burada öğretmene ihtiyaç oldu ve beni buraya atadılar. 1992-1993 öğretim yılında geldim. Sekiz yıldır da yöneticiyim. Aslında İngilizce öğretmeniyim.

- Belli bir süresi var mı görevinizin?

Bizde öyle bir sınır yok. Ben mutlu olduğum sürece görevime devam edebiliyorum.

KALİTE ÖDÜLÜ

Dünyanın önde gelen kalite değerlendirme kuruluşu Business İnitiative Directions (BID) tarafından ‘Altın Kategoride Uluslararası Kalite Zirve’ ödülüne okulu layık görüldü. Türk Müdür Baş yardımcısı Deniz Hadımoğlu ve Müdür yardımcısı Renata Yapaöz, Cenevre’deki ödül törenine davet edildi. Eğitimciler, International Star For Quality ödülünü aldı.

Uluslararası Kalite Ödülüne kurum ve kuruluşlar kendiliğinden aday olamıyor. Vakıf bu ödülü sadece kaliteye verilen önemi dikkate alarak şirket ve kurumlara veriyor. Değerlendirme kriterleri, kuruluşun kalite uygulamalarının geniş bir tabana yayılması olarak gösteriliyor. Kuruluş, kalite konusunda kurumları teşvik ederek girişimleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle örnek çalışmalar, yenilikçilik, eğitim kalitesi dikkate alınarak lisenin elde ettiği bu ödüle ilgili olarak Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi Müdürü Maria Susanna Bernardi, “ Bu ödül bundan sonraki çalışma ve projelerimize de katkıda bulunacak“ dedi.

TÜRK ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENE SAYGILI

Ben İtalya’da öğretmenlik yapmadım. Öğretmenliğe Türkiye’de başladım ama İtalya’daki öğretmen arkadaşlarımdan bilgiler alıyorum. Oradaki eğitim sistemini biliyorum. Buraya gelen öğretmenlerden de bunu öğreniyorum. Bildiğim ve duyduğum kadarıyla Türkiye’deki öğrenciler, öğretmenlere daha saygılılar. Bu saygı aileden geliyor. Öğretmen figürü Türkiye’de oldukça saygın. Ne kadar çok saygı gösterirlerse o kadar iyi bir eğitim alabiliyorlar. İlişkiler de bu doğrultuda ilerliyor. Bu bizim için çok pozitif bir durum.

ÖĞRENCİLER DİSİPLİNLİ

Okulumuzda 300-310 civarında öğrencimiz var. Türkiye’de az sayıdayız. Kendi okulum için şunu söyleyebilirim ki, öğrenci profili biraz daha iyiye gitmeye başladı. Daha pozitif öğrenciler geliyor. Daha disiplinliler. Disiplin yüksek olduğunda da daha kaliteli eğitim verilebiliyor. Bunun iyileştiğini görebiliyorum. Kız ortaokulu ve lise farklı. Kız orta bölümünde ben sadece bir sınıfa girebildiğim için karşılaştırma yapamıyorum. Bu konuda çok fazla tecrübem yok. Daha çok liseden bahsediyorum. Eskiden ortaokul öğrencileri daha küçük olduğu için daha disiplinli oluyordu. Okuldan çok bir aile olarak görüyordu öğrenciler burayı. En çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri aile ruhunu yeni nesillere aktarabilmek. Aktarabildiğimizi de düşünüyoruz. Biz büyük bir aileyiz.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Gerçekten kendi ayakları üzerinde durabilen, dünya insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Mezun oldukları zaman kendi içinde cesareti olan, insan sevgisiyle dolu ve hayatı iyi bir şekilde yaşayacak şekilde mezun olmalarını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

KİMDİR?

1997’de “LUMSA” Üniversitesi (Roma İtalya) İngiliz ve Fransız Dili Edebiyatı (Bakalorya derecesinde) mezun olan Maria Susanna Bernardi, 2000’de İtalya Devleti’ne bağlı öğretmenlik formasyon sınavını geçti. 1998’de Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaparken, İtalya’da bulunan üniversiteler için öğrencilere danışmanlık verdi. 1998-2009 yılları arasında Galileo Galilei İtalyan Lisesi bünyesinde bulunan İtalyan İlkokulu’nda Müzik ve İngilizce öğretmenliği yaptı. 1998- 2001 yılları arasında da Özel Evrim İlköğretim Okulu’nda İngilizce öğretmenliği görevinde bulundu. 2011’den itibaren de Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nde Okul Müdürü. İngilizce, Fransızca ve Türkçe Bilen Bernardi, İstanbul’u çok seviyor.