Dünya Ekonomik Forumu ‘Dünyayı Şekillendirenler Anketi’: Gençlere göre en büyük problem iklim değişikliği
Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yayınlanan ‘Dünyayı Şekillendirenler Anketi’ne göre, gençler dünyanın en büyük probleminin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. 186 ülkede görüşülen 30 bin gencin yüzde 41’i kendini ‘ben insanım’ diye tanımlamayı tercih ederken, çoğunluk dünyayı bireylerin değiştireceğine inanıyor.
Dünya gençleri, en çok iklim değişikliğini dert ediniyor. Her 10 gençten 4’ü kendini her şeyden önce ‘insan’ olarak tanımlarken, büyük çoğunluğu kariyeri için başka bir ülkede yaşayabileceğini söylüyor. Bunlar, Dünya Ekonomik Forumu’nun 186 ülkede yaşları 18 ile 35 arasında değişen yaklaşık 30 bin gençle yaptığı ‘Dünyayı Şekillendirenler Anketi’nin sonuçlarından sadece birkaçı. Anket kapsamında gençlere ekonomi, yönetim, teknoloji, değerlerle toplum ve iş hayatı gibi 5 alanda birçok soru yöneltildi. İşte araştırmadan ilginç başlıklar:
MEDYAYA GÜVEN ZAYIF
Medyaya güvenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 45.7 olurken, hükümetlerde bu yüzde 51.8’e kadar yükseliyor. Bankalara yüzde 45.3; dini kurumlara ise yüzde 45.2’nin güveni yok. En fazla güvenilen kurumlarsa okul, iş veren ve uluslararası organizasyonlar. Bu kurumlara sırasıyla yüzde 63.8; yüzde 54.1 ve yüzde 52.2 oranlarında güven besleniyor.
DÜNYAYI ‘BİREYLER’İN DEĞİŞTİRECEĞİNE İNANIYORLAR
Çoğunluk dünyayı daha iyi bir yer yapma rolünün bireylere ait olduğu görüşündeler. Yüzde 34.2’si bu görevin bireylere, yüzde 29’u hükümetlere, yüzde 9’u ise uluslararası organizasyonlarla global şirketlere düştüğünü düşünüyor.
“BEN İNSANIM”
Yöneltilen sorular arasında gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları da yer alıyor. Buna göre, 18-35 yaş arası grupta yüzde 40.8 “Ben insanım” cevabını veriyor. Dünya vatandaşı olduğunu söyleyenler yüzde 16.6 olurken, ulusal kimliğiyle tanımlayanlar yüzde 13’te kalıyor.
SAVAŞ VE ÇATIŞMALAR İKİNCİ SIRADA
Gençlerin yüzde 48.8’ine göre ‘iklim değişikliği’ dünyayı etkileyen en ciddi problem. Bu yaş grubunda ‘savaş ve çatışmalar ‘yüzde 38.9 ve eşitsizlik ise yüzde ‘30.8’ ile dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar. Ayrıca yüzde 69.6 iklim değişikliğinin nedeninin, insanlar olduğu görüşünde birleşiyor. Böyle düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 3.
EN BÜYÜK TEKNOLOJİK TREND YAPAY ZEKÂ
Yüzde 28’e göre geleceğin en büyük teknoloji trendi, yapay zekâ. Bu oran biyoteknolojide yüzde 11.5; robotikle nesnelerin internetinde yüzde 9.3.
GENÇLERİN GÖZÜ ABD’DE
Gençlerin yüzde 81’i kariyerleri için başka bir ülkede yaşayabileceğini söylerken, bunun için ilk tercih yüzde 18.2 ile ABD oluyor. Ayrıca Kanada yüzde 12.4 ve Birleşik Krallık ise yüzde 9.6 ile öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.
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