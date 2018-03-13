Dünya ebeveyn anketi: Devlet okuluna güven yüzde 24

Dünya çapında eğitim standartlarının yükselmesi için çalışmalar yürüten İngiltere merkezli Varkey Vakfı, 29 ülkede 27 bin 500 aileyle görüştü. Türkiye’den 1000 ailenin katıldığı ‘Dünya Ebeveyn Anketi’ne göre, Türk ebeveynler çocuklarının güvenliği konusunda en büyük endişeye sahip ikinci ülke. Anne-babalar ayrıca devlet okullarında verilen eğitimi de yeterli bulmuyor. Sadece yarısı çocuklarının geleceğinden umutlu. Her 10 aileden 8’ine göre, üniversite iyi bir gelecek için olmazsa olmaz. İşte çalışmadan Türkiye ile ilgili öne çıkan bazı dikkat çekici bulgular.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA: Ailelerin yüzde 33’ü terör ve çatışmalar nedeniyle çocuklarının geleceğinden endişe ediyor. Türkiye bu oranla Almanya’nın ardından ikinci sırada.

AİLELER KAYGILI: Okullarla ilgili güvenlik endişesi yaşanıyor. Ailelerin yüzde 44’ü bu konuda kaygılı. Türkiye; Meksika, Hindistan ve Güney Afrika ile birlikte kaygı düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler arasında.

YÜZDE 24’Ü DEVLET OKULLARINI KALİTELİ BULUYOR: Ebeveynlerin sadece yüzde 24’ü devlet okullarını ‘kaliteli’ buluyor. Yüzde 38 ise niteliksiz bir eğitim verildiği görüşünde. Devlet okullarının en kaliteli bulunduğu ekonomi ise yüzde 90 ile Finlandiya. Türkiye’de ailelerin yüzde 82’si ‘yeterli gelire sahip olduğunda’ çocuklarını özel okula gönderebileceğini söylüyor. Bu oranla Hindistan’ın ardından ikinci sıraya yerleşiliyor.

HER 10 AİLEDEN 8’İ İÇİN ÜNİVERSİTE ‘REÇETE’: Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde üniversite eğitimi, başarılı bir kariyer için ‘çok önemli’ olarak görülüyor. Türkiye’de her 10 anne-babadan 8’i bu görüşü paylaşırken; ilk sırada yüzde 92 ile Kolombiya ve Şili yer alıyor. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu oran yüzde 35’i aşmıyor.

SPORA VE SANATA YATIRIM BEKLİYORLAR: Ailelerin yüzde 52’si çocuklarının okullarında spor ve sanat çalışmaları gibi ders dışı aktivitelere ek yatırım yapılmasını bekliyor. Bunu yüzde 50 ile teknoloji ve yüzde 44 ile öğretmenler takip ediyor.

SADECE YARISI İYİMSER

Türkiye’de ailelerin yüzde 49’u çocuklarının geleceği konusunda iyimserken, yüzde 22’si karamsar. Dünyada ise ailelerin yüzde 60’ı geleceğe umutlu bakıyor. En umutlu ülke yüzde 83 ile Peru, en karamsar ise yüzde 28 ile Japonya. Avrupa’da çocuklarını güzel bir geleceğin beklediğini düşünenlerin en fazla olduğu ülke yüzde 73 ile Finlandiya. Almanya, Fransa, İtalya gibi AB’nin gelişmiş ekonomilerinin ortalaması ise yüzde 40’ın altında.