Dünya Bankası Ekonomisti TEDMEM seminerinde
Dünya Bankası Ekonomisti Roy Van der Weide, ‘Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?’ başlıklı raporu değerlendirmek ve raporun Türkiye verilerini analiz etmek için 4 Ekim’de Ankara’daki toplantıya katıldı.
Eğitim ve ekonomi ilişkisinin tüm ülkeler tarafından incelendiği şu günlerde Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, Dünya Bankası ekonomisti Roy Van der Weide’yi Türkiye’de ağırladı. Weide’ın katıldığı toplantıda, Dünya Bankası Türkiye temsilcileri, bakanlıklardan uzmanlar, alanlarında yetkin pek çok sivil toplum örgütü ve akademisyenler yer aldı.
KUŞAKLARARASI EKONOMİK HAREKETLİLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ
Dünya üzerindeki ekonomi savaşları sürerken, genç nesiller için en sık sorulan soru, “Düşük gelirli bir ailede doğmuşsanız, sosyo-ekonomik merdivenin daha yüksek basamaklarına erişme şansınız nedir?” oluyor. Raporda, bireyin merdivende bulunduğu basamağı hem kendi yaşam süresi içinde, hem de ebeveynlerine kıyasla yukarı doğru kaydırabilme kapasitesinin yalnızca bir adalet meselesi olmadığı belirtiliyor. Bunun aynı zamanda hem yoksulluğun hem de eşitsizliğin azaltılmasında başlıca sonuçlar doğurduğu ileri sürülüyor. İşte bu sorudan yola çıkan Dünya Bankası, 2018’de kuşaklararası ekonomik hareketliliği odağına alarak, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 150 ülkenin verilerini kapsayan ‘Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?’ başlıklı bir araştırma raporu yayınladı. TEDMEM’in konuğu olarak Ankara’ya gelen Weide ise bu rapor üzerinden Türkiye özelinde değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik TED Üniversitesi’nde 4 Ekim’de düzenlendi.
ROY VAN DER WEIDE KİMDİR?
Roy Van der Weide, Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu kapsamında yer alan Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları ekibinin başında bulunuyor. Doktorasını Amsterdam Üniversitesi’nden alan Weide’nin, eğitim ile sosyal ve ekonomik haraketlilik arasındaki ilişki üzerine yaptığı araştırmalar dünya çapında ses getirdi. Roy Van der Weide’nin çalışmaları Amerikan Ekonomi Dergisi, Ekonometri Dergisi, Uygulamalı Ekonometri Dergisi ve Dünya Bankası Ekonomik İncelemesi gibi pek çok akademik dergide yayımlandı.
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