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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
05.10.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Dünya Bankası Ekonomisti TEDMEM seminerinde

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Dünya Bankası Ekonomisti TEDMEM seminerinde

Dünya Bankası Ekonomisti Roy Van der Weide, ‘Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?’ başlıklı raporu değerlendirmek ve raporun Türkiye verilerini analiz etmek için 4 Ekim’de Ankara’daki toplantıya katıldı.

Eğitim ve ekonomi ilişkisinin tüm ülkeler tarafından incelendiği şu günlerde Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, Dünya Bankası ekonomisti Roy Van der Weide’yi Türkiye’de ağırladı. Weide’ın katıldığı toplantıda, Dünya Bankası Türkiye temsilcileri, bakanlıklardan uzmanlar, alanlarında yetkin pek çok sivil toplum örgütü ve akademisyenler yer aldı. 

KUŞAKLARARASI EKONOMİK HAREKETLİLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ
Dünya üzerindeki ekonomi savaşları sürerken, genç nesiller için en sık sorulan soru, “Düşük gelirli bir ailede doğmuşsanız, sosyo-ekonomik merdivenin daha yüksek basamaklarına erişme şansınız nedir?” oluyor. Raporda, bireyin merdivende bulunduğu basamağı hem kendi yaşam süresi içinde, hem de ebeveynlerine kıyasla yukarı doğru kaydırabilme kapasitesinin yalnızca bir adalet meselesi olmadığı belirtiliyor. Bunun aynı zamanda hem yoksulluğun hem de eşitsizliğin azaltılmasında başlıca sonuçlar doğurduğu ileri sürülüyor. İşte bu sorudan yola çıkan Dünya Bankası, 2018’de kuşaklararası ekonomik hareketliliği odağına alarak, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 150 ülkenin verilerini kapsayan ‘Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?’ başlıklı bir araştırma raporu yayınladı. TEDMEM’in konuğu olarak Ankara’ya gelen Weide ise bu rapor üzerinden Türkiye özelinde değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik TED Üniversitesi’nde 4 Ekim’de düzenlendi.

ROY VAN DER WEIDE KİMDİR?
Roy Van der Weide, Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu kapsamında yer alan Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları ekibinin başında bulunuyor. Doktorasını Amsterdam Üniversitesi’nden alan Weide’nin, eğitim ile sosyal ve ekonomik haraketlilik arasındaki ilişki üzerine yaptığı araştırmalar dünya çapında ses getirdi. Roy Van der Weide’nin çalışmaları Amerikan Ekonomi Dergisi, Ekonometri Dergisi, Uygulamalı Ekonometri Dergisi ve Dünya Bankası Ekonomik İncelemesi gibi pek çok akademik dergide yayımlandı.

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