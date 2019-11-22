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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 22.11.2019 - 10:26, Son Güncelleme:/

Dr. Karalar ‘Genç Araştırmacılar Programı’na seçildi

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün Genç Araştırmacılar Programı'na seçildi.

Dr. Karalar ‘Genç Araştırmacılar Programı’na seçildi
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Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO- European Moleculer Biology Organization) Genç Araştırmacılar Programına seçilen ilk Türk bilim insanı oldu. 2000 yılından bu yana 400 bilim insanının seçildiği EMBO Genç Araştırmacılar Programına yaşam bilimleri alanında gelecek vadeden, üstün nitelikli ve uluslararası çalışmalarıyla öne çıkan henüz 40 yaşını doldurmamış bilim insanları seçiliyor. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, hücre bölünmesi ve iletişimde önemli rol alan hücre yapılarının oluşumu ve görevleri üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla bu programa seçilen 27 genç yaşam bilimciden biri oldu.

15 BİN EURO ÖDÜL
Dört yıllık görev sürelerinin ikinci yılında her birine 15 bin Euro ödül verilecek genç araştırmacılar, daha fazla mali destek alabilmek ve konferanslara katılabilmek için fon başvurusunda bulunabilecek. Bu yılın Genç Araştırmacıları 15 farklı ulusu temsil ediyor. Programa bu yıl 229 geçerli başvuru yapıldı. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, EMBO Genç Araştırmacılar Programıyla 129 kişinin dahil olduğu Genç Araştırmacı ağına katılacak ve Ocak 2020 itibarıyla dört yıllık görevine başlayacak. Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tarafından kendisine ve ekibine maddi ve pratik destek sağlanacak olan Dr. Elif Nur Fırat Karalar, bunun yanı sıra ağdan faydalanma hakkına sahip olacak.

‘BU ÖDÜL ARAŞTIRMALARIMIZA İVME KAZANDIRACAK’
EMBO Genç Araştırmacılar Programının araştırma grubu ve kendisi açısından bilimsel mükemmellik ve liderliklerini ortaya koyan bir sertifika olduğunu belirten Dr. Elif Nur Fırat Karalar şunları söyledi:
“Bilimde kadınların görünürlük sorunun hala son derece hissedilir olduğu ve cam duvarların birçok alanda kadınların önüne çıktığı düşünüldüğünde üç çocuk annesi bir Türk bilim kadını olarak bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Çoğunluğu Türk öğrencilerden oluşan araştırma ekibimin de destekleriyle bilime yaptığım katkıların bu tür ödüllerle fark ediliyor olması çok gurur verici. Ödül kapsamında dört yıl süresince ben ve araştırma ekibim EMBO ve Avrupa Moleküler Biyoloji EMBL laboratuvarının olanaklarından faydalanacağız. Bu olanaklar arasında seyahat desteği, kısa sureli araştırma bursları, konferans organizasyonu, araştırma fonu gibi destekler var. Dolayısıyla bu ödül bilimsel araştırmalarımıza önemli bir ivme kazandıracak ve araştırma grubumun, benim ve Türkiyenin uluslararası bilimsel alanda görünürlüğünü arttıracak.” dedi.

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