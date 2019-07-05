Down sendromluların yaşamını anlatan film birinci oldu
‘TRT Genç İletişimciler Yarışması’nda ‘Artı Bir’ ve ‘Depo İşçileri’ filmleri; ‘Kısa Film’ kategorisinde, birincilik ve ikincilik ödülü kazandı.
‘TRT Genç İletişimciler Yarışması’ tamamlandı. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinden Ömer Çolak ve Abdullah Şahin’in senaryosunu yazıp yönettiği, ‘Artı Bir’ adlı kısa film, ‘Kısa Film’ kategorisinde birinci oldu. Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Ramazan Kılıç ise ‘Depo İşçileri’ adlı filmiyle, ikincilik ödülünü aldı.
SİGORTASIZ İŞÇİLİĞİ ANLATAN FİLME İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Ömer Çolak ve Abdullah Şahin’in birinci olan ’Artı Bir’ filmi; down sendromlu bir çocuğun karşılaştığı olumsuz durumlara, sınırsız hayal dünyasıyla olumlu anlamlar yüklemesini konu alıyor. Ramazan Kılıç’ın sigortasız işçiler konusunu işleyen ve ikincilik ödülü alan ‘Depo İşçileri’ adlı filmi ise bir işverenin, sigorta denetleme müdürlerinin geldiğini öğrenince, sigortasız çalıştırdığı işçileri depoya kilitlemesini anlatıyor. Kılıç tarafından yazıp yönetilen filmin tüm oyuncuları, ailesi ve yakın akrabalarından oluşuyor.
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