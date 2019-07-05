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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
05.07.2019 - 17:41, Son Güncelleme:/

Down sendromluların yaşamını anlatan film birinci oldu

‘TRT Genç İletişimciler Yarışması’nda ‘Artı Bir’ ve ‘Depo İşçileri’ filmleri; ‘Kısa Film’ kategorisinde, birincilik ve ikincilik ödülü kazandı.

Down sendromluların yaşamını anlatan film birinci oldu
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‘TRT Genç İletişimciler Yarışması’ tamamlandı. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinden Ömer Çolak ve Abdullah Şahin’in senaryosunu yazıp yönettiği, ‘Artı Bir’ adlı kısa film, ‘Kısa Film’ kategorisinde birinci oldu. Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Ramazan Kılıç ise ‘Depo İşçileri’ adlı filmiyle, ikincilik ödülünü aldı.

SİGORTASIZ İŞÇİLİĞİ ANLATAN FİLME İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Ömer Çolak ve Abdullah Şahin’in birinci olan ’Artı Bir’ filmi; down sendromlu bir çocuğun karşılaştığı olumsuz durumlara, sınırsız hayal dünyasıyla olumlu anlamlar yüklemesini konu alıyor. Ramazan Kılıç’ın sigortasız işçiler konusunu işleyen ve ikincilik ödülü alan ‘Depo İşçileri’ adlı filmi ise bir işverenin, sigorta denetleme müdürlerinin geldiğini öğrenince, sigortasız çalıştırdığı işçileri depoya kilitlemesini anlatıyor. Kılıç tarafından yazıp yönetilen filmin tüm oyuncuları, ailesi ve yakın akrabalarından oluşuyor.

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