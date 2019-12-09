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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.12.2019 - 09:33, Son Güncelleme:/

Down sendromluları unutmadılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Anadolu lisesi öğrenci ve öğretmenleri down sendromluları ziyaret ederek onlara hediye verdi.

Down sendromluları unutmadılar
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Özel Yavuzlar Anadolu Lisesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde down sendromluları unutmadı. Onlarla buluşarak hediyeler veren lisenin yetkilileri, etkinlikle ilgili şunları söyledi:
“Sadece bugün değil, her gün özel gereksinimli kardeşlerimizin yanındayız. Gelecek nesilleri şekillendiren biz eğitimciler olarak üzerimize düşen görev; özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak, gönüllerdeki engelleri kaldırmak, yüreklerdeki o kalın duvarları yıkmak, gönül penceresini aralamak, toplumda farkındalık yaratmak, sorumluluk ve bilinç oluşturmak. Kurucumuz İrfan Yavuz’un bize verdiği destekle, down sendromlu kardeşlerimize hediyeler takdim ettik. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hakları olan özel gereksinimli bireylerimizin, daima yanlarında olduğumuzu belirtiyor, projemizin tüm eğitim kurumlarına ve topluma örnek olmasını arzu ediyoruz.

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