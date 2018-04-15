Down sendromlu çocuklar Beşiktaş’ı süsleyecek
Down Sendromlu ve Disleksili çocuklar, 17 Nisan’da İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin organizasyonuyla ilk defa sanal serçeklik ile ormanda gezintiye çıkacak. Ardından İstanbul’da Beşiktaş ilçesinin duvarlarına resim yapacak.
Bahçeşehir Üniveristesi Graffiti, Su altı ve Engelsiz Yaşam Kulübü’nün ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen disleksiye farkındalık etkinliği başlıyor. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen 20’ye yakın Down Senromlu ve Disleksili çocuk, 17 Nisan'da sanal gerçeklik similasyonu ile yeşillikler arasında doğayı keşfe çıkacak. Etkinliğin ardından Beşiktaş’ta onlar için ayrılan bir duvara duvara graffiti çizecekler.
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