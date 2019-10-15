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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Down sendromlu Cem‘in üniversiteli olması için 90 bin kişi destek verdi

Down Sendromu Derneği, zihinsel engelli bireylerin üniversiteye giriş sınavında yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılmasını isteyerek Change.org’da imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 14 Ekim saat 17.00’ye kadar 90 bin 88 kişi destek verdi. Kampanyada mesajı yer alan Robert Cem Osborn, “25 yaşındayım, Down sendromluyum, Enka Lisesi mezunuyum, fotoğrafçılık okumak istiyorum, 5 fotoğraf sergim var” diyerek, üniversiteye gitmek istediğini belirtti.

Down sendromlu Cem‘in üniversiteli olması için 90 bin kişi destek verdi
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21 Mart 2018’de New York’ta Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmayla herkesin dikkatini çeken Cem’in, yetkililere mesajı ise şöyle:
“Ben üniversiteye gidersem. Hayatım bambaşka olacak. Mutlu olacağım. Arkadaşlarımla eğleneceğim. Derslere gireceğim, hepsini öğreneceğim. Çünkü derslerde iyi hissediyorum. Testleri yapıp, başarılı oluyorum. Çabalıyorum ve beceriyorum. Ben yapabilirim, becerebilirim, biliyorum. Ben hallederim. Bütün sınavlarımı çalışır yaparım. O kadar. Ben üniversiteye gitmek istiyorum.”

‘100 PUAN GEREKİYOR’

Down Sendromu Derneği Başkanı, aynı zamanda Cem’in annesi Gün Bilgin, zihinsel engelli gençlerin üniversiteye girişte büyük problemler yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“Mevcut uygulamada standart liseden mezunlarla standart bir üniversite sınavına giriyorlar. 12 yıl boyunca özel müfredatla okurlarken lise bittiğinde an itibariyle diğer öğrencilerin de girdiği o sınava girmeleri bekleniyor. Yetenek sınavıyla alan bölümler için 100 puan tutturmaları gerekiyor. Ancak o 100 puanı almak kolay değil. İkinci alternatif; özel eğitim okulundan mezunlaraysa, -buradan mezunların bir kısmı değişik bir müfredatla mezun oluyor- lise diploması veriliyor ama üniversite kayıtta kullanılamaz ibaresi yazıyor. Sınavı geçse dahi kayıt olamıyor. Zihinsel engelli gençlerin üniversiteye girişinde çok büyük handikaplar var.”

‘EĞİTİM HAKKI KISITLANAMAZ’

Taleplerinin bir eğitim hakkı olduğunu belirten Bilgin, şöyle devam etti:

“Eğitim hakkı kısıtlanamaz. Anayasamız tarafından koruma altına alınan bir eğitim hakkı var. Zihinsel engelli bireyler için yasalar buna pek olanak tanımıyor. Bunların pozitif ayrımcılığa dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun toplumsal bütünleşmeye de son derece katkısı olacağına inanıyoruz. Zihinsel engelli birey, üniversitede öğrenci olduğu zaman hem toplumla kaynaşmak için adım atıyor, hem de diğer öğrencilerin ve eğitmenlerin algıları dönüşüyor. Toplum genelinde birlik olma halini daha yukarıya taşıyorlar. Bu önerilerimiz dikkate alınmalı.” 

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