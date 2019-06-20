Çifte doktora için başvurular başladı
YÖK ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye sağlanacak ‘çifte burs’ imkânından yararlanmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 14 Temmuz’a kadar devam edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkânı sunulduğunu söyledi. Varank, TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın yeni çağrısıyla ilgili yazılı açıklamasında, TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolünün meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Türkiye'nin doktoralı bilim insanı sayısını artırmak istediklerini söyleyen Varank, ülkenin 2023 hedefleri için TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nı çok önemsediklerine dikkati çekti.
Geçmiş dönemlerde TÜBİTAK uygulama esasları gereği aynı anda iki kurumdan burs alınamadığını hatırlatan Varank, YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerlerinin TÜBİTAK'tan da burs alabileceklerini söyledi. Böylece TÜBİTAK'ın, YÖK 100/2000 Doktora Programı'ndan burs alan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkânı sunduğunu anlatan Varank, "TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuru değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanını geçen YÖK 100/2000 bursiyerleri, çift burs alma imkânına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. Tüm YÖK doktora bursiyerlerini, bu programa başvurmaya davet ediyorum" dedi.
YÖK 100/2000 bursiyerlerinin, 12 Temmuz'a kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın (BİDEB) başvuru ve izleme sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden, ‘2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı’, ‘2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı’ ve ‘2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na başvurabileceklerini belirten Bakan Varank, programın iki kurum arasındaki işbirliğini göstermesi bakımından da önemli olduğunu söyledi.
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