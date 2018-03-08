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    Doktor öğretim üyeliği artık hayatımızda... Siz ne düşünüyorsunuz?

    Hürriyet Eğitm
    08.03.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de yardımcı doçentlik tarihin tozlu raflarında yerini aldı. 6 Mart’ta ilgili kanunun da yayınlanmasıyla artık üniversitelerde doktor öğretim üyesi kadroları yer alacak. Hürriyet Eğitim, takipçilerine soruyor: Bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de 6 Mart’ta yayımlandı. Buna göre, ‘yardımcı doçentlik’ kadrosu yerine ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu getirildi. Öğretim üyeleri profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak. Doktor öğretim üyesi; doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte artık doçentlik başvurusu için de YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almak gerekiyor. Bu eskiden 65’ti.

    Doktor öğretim üyesi kadrosu’ geldi'Doktor öğretim üyesi kadrosu’ geldi

    Etiketler: doktor öğretim üyesi , yardımcı doçentlik , YÖK , Yükseköğretim Kurulu
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