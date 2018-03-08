Doktor öğretim üyeliği artık hayatımızda... Siz ne düşünüyorsunuz?

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de 6 Mart’ta yayımlandı. Buna göre, ‘yardımcı doçentlik’ kadrosu yerine ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu getirildi. Öğretim üyeleri profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak. Doktor öğretim üyesi; doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte artık doçentlik başvurusu için de YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almak gerekiyor. Bu eskiden 65’ti.