Doktor, 7’nci üniversite için DGS'ye girdi
Bursa'da aile hekimi olan Taner Ödemiş altı üniversite bitirdi. Ödemiş, 7’ncisini okumak için DGS'ye girdi.
Aile hekimliği yapan 30 yıllık doktor Taner Ödemiş’in okuma azmi bitmedi. Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezun olan Ödemiş, 7’nci diplomasını almak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girdi. Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda hukuk okumak istediğini söyleyen Ödemiş, "İnegöl Devlet Hastanesi’nde idarecilik yaparken işletme bilgisine ihtiyacım oldu. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim ve bunun üzerine Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım. Yine idarecilik dönemimde bilgisayar programlarında sıkıntı yaşadığımı fark edince, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü bitirdim. Ardından sağlık hukuku alanında bilgi sahibi olmak için Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdim. Çocuklarımın biri mimar oldu, diğeri de mimarlık son sınıfta. Bu nedenle emlakçılık okumak istedim, bu sene de o bitiyor" dedi.
'GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'
Sağlık hukuku konusunda Türkiye’de eksikliklerin olduğunu belirten Ödemiş, "Adalet bölümünü bitirdikten sonra DGS’ye girdim, puanım yeterli olursa hukuk fakültesini de bitirmek istiyorum. Okuduğum bölümler iş hayatımda da, sosyal hayatımda da faydalı oluyor. Özellikle çalıştığım bölgede üniversite okuma oranı düşük. Onlara da bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.
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