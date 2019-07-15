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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
15.07.2019 - 10:24, Son Güncelleme:/

Doktor, 7’nci üniversite için DGS'ye girdi

Bursa'da aile hekimi olan Taner Ödemiş altı üniversite bitirdi. Ödemiş, 7’ncisini okumak için DGS'ye girdi.

Doktor, 7’nci üniversite için DGS'ye girdi
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Aile hekimliği yapan 30 yıllık doktor Taner Ödemiş’in okuma azmi bitmedi. Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezun olan Ödemiş, 7’nci diplomasını almak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girdi. Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda hukuk okumak istediğini söyleyen Ödemiş, "İnegöl Devlet Hastanesi’nde idarecilik yaparken işletme bilgisine ihtiyacım oldu. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim ve bunun üzerine Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım. Yine idarecilik dönemimde bilgisayar programlarında sıkıntı yaşadığımı fark edince, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü bitirdim. Ardından sağlık hukuku alanında bilgi sahibi olmak için Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdim. Çocuklarımın biri mimar oldu, diğeri de mimarlık son sınıfta. Bu nedenle emlakçılık okumak istedim, bu sene de o bitiyor" dedi.

'GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'
Sağlık hukuku konusunda Türkiye’de eksikliklerin olduğunu belirten Ödemiş, "Adalet bölümünü bitirdikten sonra DGS’ye girdim, puanım yeterli olursa hukuk fakültesini de bitirmek istiyorum. Okuduğum bölümler iş hayatımda da, sosyal hayatımda da faydalı oluyor. Özellikle çalıştığım bölgede üniversite okuma oranı düşük. Onlara da bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

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