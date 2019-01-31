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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
31.01.2019 - 13:34, Son Güncelleme:/

Doğu ve Güneydoğu’dan öğrenciler ‘Çocuk Sanat Festivali’nde buluştu

İstanbul’daki Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ‘Çocuk Sanat Festivali’ne MEB’in düzenlediği ‘Renklerle Hayalimdeki Dünya’ temalı resim yarışmasında birinci olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 23 ilden öğrenci de katıldı. ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında düzenlenen yarışma birincilerini ağırlayan festivalin açılışında konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, “Bunu sürdürülebilir hale getirmek bizim ödevimiz” dedi. 

Doğu ve Güneydoğu’dan öğrenciler ‘Çocuk Sanat Festivali’nde buluştu
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Dans, kukla, boyama gibi birçok farklı etkinliğin yer aldığı ‘Çocuk Sanat Festivali’ İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) başladı. ‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan 23 ilden öğrencinin de katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, “Bunu sürdürülebilir hale getirmek bizim ödevimiz” dedi. MEB, İstanbul Valiliği ve Münhasır Fikirler Reklamcılık arasında imzalanan ‘Kültür-Sanat işbirliği’ protokolü kapsamında hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan 23 ilde, MEB’e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler arasında ‘Renklerle Hayalimdeki Dünya’ temalı bir resim yarışması düzenlendi.

Yarışma sonucunda birinci olan öğrenciler ve öğretmenleri ‘Çocuk Sanat Festivali’ne katılarak, sanatçılarla birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirme şansı yakaladı.

‘TADINI ÇIKARIN’

Festivalin açılışında konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu şunları söyledi:

“Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında gerçekleştirilen çok önemli bir etkinlik. Bunu sürdürülebilir hale getirmek bizim ödevimiz. Sizden istediğim bugünün tadı çıkarmaya çalışın. Bizim mesleki teknik okullarımızın açtığı üç atölye var. Robotik kodlama, bez bebek yapımı bir de ahşap oyma atölyelerimiz bulunuyor. Gidin canınız ne istiyorsa onu yapın. Tadını çıkarın, rahatlayın ve iyi anılarla evinize dönün. Zorlu Grubu başta olmak üzere valiliğimiz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.”

3 Şubat’a kadar Zorlu PSM’de sürecek ekinlikte dans, kukla, boyama, mozaik, karikatür, ahşap oyma, resim, satranç gibi birçok farklı atölye yer alıyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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