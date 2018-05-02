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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.05.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Doğadan uzak büyüyen daha çok stres yaşıyor

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Doğadan uzak büyüyen daha çok stres yaşıyor

Bilim insanları, çocuklukları kırsal bölgelerde toprakla ve çiftlik hayvanlarıyla iç içe geçenlerin, ilerleyen yaşlardaki stres kaynaklı fizyolojik etkilere karşı bağışıklığının kentlerde büyüyenlere göre daha güçlü olduğunu belirledi.

Almanya'nın Ulm Üniversitesi ve ABD'nin Colorado Üniversitesinden bilim insanları yaptıkları araştırma, kentlerde beton yığınları arasında toprağın, bitkilerin ve hayvanların oluşturduğu bakteriyel ortamdan uzak büyüyen çocukların astım ve alerji gibi fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra stres bağlantılı ruhsal rahatsızlıklara daha açık olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, 'hijyen hipotezi' olarak adlandırılan, steril ortamlarda yaşayan kişilerin bakteriyel bağışıklığının diğerlerinden daha zayıf olacağına dair varsayımın akıl sağlığını ilgilendiren fizyolojik tepkiler için de geçerli olup olmadığını anlamak üzere Almanya'da 20 ila 40 yaşlarındaki sağlıklı 40 erkek birey üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

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Havalar ısındı, haydi sokakta oynamaya
Havalar ısındı, haydi sokakta oynamaya!

Yarısı köylerde, çiftlik hayvanlarıyla iç içe, yarısı ise kentlerde evcil hayvanları olmadan büyümüş olan deneklerden topluluk önünde konuşma yapmaları ve zor bir matematik problemini zaman sınırları içinde çözmeleri istendi. Denekler söz konusu görevleri yaparken testten beş dakika önce ve beş, 15, 60, 90 ve 120 dakika sonra kan ve tükürük örnekleri alındı.

Köyde büyümüş olan bireylerin kanlarında strese yol açan etkinlik karşısında 'periferik mononükleer kan hücreleri' denilen bağışıklık bileşenlerinin kentte büyümüş olanlara göre daha fazla üretildiği tespit edildi. Köyde büyümüş olan bireylerde ayrıca 'interleukin 6' adı verilen ateşlenmeyi tetikleyen bileşenin daha yavaş yükseldiği ve dolayısıyla 'interleukin 10' adı verilen ateşlenmeyi önleyen bileşinin daha az üretildiği anlaşıldı.

Araştırmacılar kentte büyüyen deneklerde stres faktörüne karşı çok daha abartılı bir ateşlenme tepkisinin uyandığını ve bunun 2 saate kadar sürdüğünü kaydetti. Öte yandan deneklere ne kadar stres altında hissettikleri sorulduğunda kentte büyümüş olanların bu belirgin fizyolojik tepkiye rağmen köyde büyümüş olanlara göre daha az stres altında hissettiklerini belirtti.

Araştırmanın ortak yazarlarından, Colorado Üniversitesi öğretim üyesi Christopher Lowry, "(Kentte büyümüş olanlarda görülen) Bu abartılı ateşlenme tepkisi, onların farkında dahi olmadığı bir uyuyan dev gibi. Gelişme çağında doğa ve hayvanlara kurulan yakın ilişkinin ileri ki yaşlarda astım ve alerji rahatsızlıklarının ortaya çıkma riskinin azalttığı biliniyor. Biz ise çalışmamızda ilk kez benzeri yakınlıkların akıl sağlığı açısından da önemli olduğunu ileri sürerek tartışmayı bir adım ileri götürüyoruz" dedi.

Lowry, stres karşısında abartılı ateşlenme tepkisi gösteren kişilerde depresyon ve travma sonrası stres bozuklukları görülme riskinin daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Bağışıklık sistemi büyük ölçüde erken yaşlarda gelişiyor ve tepkileri etrafımızdaki mikro-biyolojik çevreye bağlı olarak şekilleniyor. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşadığından insanların büyük bölümü yaşantılarında daha sınırlı sayıda mikro-organizmayla ilişki içinde bulunuyor.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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