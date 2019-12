Doğa Koleji’ni İTÜ mü alacak?

DOĞA Koleji’nde maddi sıkıntılar nedeniyle aylardır maaş alamayan öğretmenler ile velilerin eylemlerinin ardından eğitim kurumunun, satış için İTÜ Vakfı ile görüştüğü ve bu görüşmelerin olumlu devam ettiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da binlerce velinin merakla beklediği açıklamayı dün yaptı. Bakan Selçuk, Doğa Koleji’nin mağdur velileri ile yaptığı görüşme sonrasında devirle ilgili kesinleşmiş bir bilgi vermedi ancak “Devir sürecini yakından takip ediyoruz, kurumun büyüklüğü satış ve devir işlemlerinin uzamasına yol açıyor” dedi. Selçuk, İTÜ Vakfı’na satışıyla ilgili olarak da, “Bu bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyid edin, bu tür bir açıklama durumunda değiliz” yanıtını verdi. Bakan Selçuk’un açıklamaları şöyle:

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

“Tedbirimizi almış durumundayız. Gerekmesi halinde tüm öğrencilerimizi resmi okullarımıza yerleştirme konusunda planlamalarımız hazır. Özel öğretim kurumları temsilcileri ile süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Resmi okulların dışında da ihtimalleri gözetiyoruz. Özel okul temsilcileriyle defalarca toplantı, değerlendirme yaptık. MEB’in kanuni olarak görevi kurum açma şartlarının kaybedilmesi halinde okulun faaliyetlerini sınırlandırıp, öğrencilerin resmi okullara nakledilmesiyle sınırlı.

Sonlandırma işlemini yapmak çok basit ama öğretmen ve diğer çalışanlar büyük problemlerle karşılaşabilirler. Derslerin başlarında olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Devir sürecini yakından takip ediyoruz. Kurumun büyüklüğü satış ve devir işlemlerinin uzamasına yol açıyor.

KAMU KAYNAKLI KURTARMA YOK

Devir ve sürecin etkin bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Çok yakında satış yönünde ortaya çıkması için gereken tedbirleri de alıyoruz. Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz. Kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok. Amacımız çocuklarımızın eğitim öğretiminin aksamaması. Hemen yarın sabah için bile her türlü tedbiri almış durumundayız. Diğer yandan bizim meselemiz çocuklar, öğrenciler. Onlar için bu meseleyle çok özel şekilde ilgileniyoruz. Çocuklarımızın eylemlere katılması, fotoğraflarının çekilmesi gibi çocukları bu meseleye dahil etmeye çalışma gayretlerinin doğru olmadığını ifade etmek isterim.

ÖZEL OKULLARA YASAL DÜZENLEME

Gerekli yasal düzenlemelerinin yapılması yönünde ayrı planlamalarımız da var. Özel okul açma kapama kanununda gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul açma standartları, sermaye vs. konularında. Bunun yasalaşması halinde muhtemel sorunların ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Velilerimiz emin olsunlar. A, B, C planı konusunda her türlü hazırlığımızı yapma konusunda planlamalarımız hazır.”

İTÜ VAKFI MASADA

HAFTALARDIR devirle ilgili bilgi verileceğini söyleyen kurum yetkilileri bu açıklamayı sürekli öteleyince hem veli, hem de öğretmenlerin tepkileri arttı. Dün öğleden sonra ise İTÜ Vakfı’nın kurumu satın aldığı bilgisi yayıldı. İTÜ Vakfı, dün akşam bir açıklama yaparak görüşmeleri doğruladı. Açıklamada, “Kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır” denildi.

İlk olarak Can Holding ile masaya oturan kurum sahipleri, anlaşma sağlanamayınca masadan kalkmıştı. Bu kez masaya Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal ile oturdular. Ancak, Uysal ile de özellikle bankalar anlaşamayınca bu kez devreye kolejin 49 lisanslı kurucusu girdi. Nevşehir Koleji’nin kurucusu Halis Uluer 126 şubenin 60’ını almak için yönetime teklif yaptı. Ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.

NE KADAR ÖDEYECEK

Kurumun vergi ve SGK borcunun 300 milyon, tedarikçilere borcunun ise 400 milyon olduğu iddia ediliyor. Bankalara olan 420 milyon borcun yarısının silineceği, kalan paranın ise 3 yıl sonra ön ödemesiz 7 sene sıfır faizle yapılandırılacağı belirtiliyor. Bu duruma göre Doğa Koleji’ni alacak kişi yaklaşık 910 milyon lira ödeyecek.