Doğa Koleji velilerinden eylem

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) 30 Aralık’ta yapılan açıklamada koleji bünyelerine aldıkları belirtilmiş, borçlarının yapılandırılması ve İTÜ’ye geçmesi konusunda uzlaşıldığı ifade edilmişti. Öğretmen maaşlarının 10 gün içerisinde ödeneceğinin açıklanmasına rağmen ödenmediğini belirten veliler, maaşlar düzene girene kadar hiçbir öğrencinin gelecek sene için kaydının yenilenmeyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘KAYIT YENİLEMEYİZ’

“Doğa Koleji’nde beş aydır süren maaş krizi artık bir eğitim sorunu olmaktan çıkıp yaşamsal bir hal aldı. Sorunun giderilmesi adına geçen bunca zamana rağmen Doğa Okulları’nın hâlâ sahibi görünen Saçaklıoğlu Ailesi ve mevcut okul yönetimi yaşananlara maalesef seyirci kalıyor. 30 Aralık’ta Doğa Koleji’nin İTÜ ailesi bünyesinde yer alacağını açıklayan İTÜ’nün, kolejin öğretmen ve öğrencilerinin yaşamakta oldukları sorunlara çözüm sunduklarını belirtmelerine rağmen, öncelikle beklenen öğretmen maaş ödemeleri hâlâ yapılmadı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere Doğa Koleji çalışanlarına ne zaman ödeme yapılacağı hâlâ belirsiz. Okul yönetimi bilmeli ki öğretmenlerimizin maaşları ödenip, düzene girene kadar kesinlikle tek bir Doğa Koleji öğrencisi gelecek sene için kayıt yenilemeyecek.”