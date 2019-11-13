Doçentlik belgeleri e-Devletten alınabilecek
Doçentlik belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabilecek. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, doçent unvanı almaya hak kazanan adaylar, TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifresiyle, doçentlik belgesini e-Devlet kapısı üzerinden edinebilecek.
Doçentlik belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabilecek. Yükseöğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, doçent unvanı almaya hak kazanan adaylar, https://www.turkiye.gov.tr adresine TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak doçentlik belgesini e-Devlet kapısı üzerinden edinebilecek. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“‘Dijitalleşen YÖK’ mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemeleri hayata geçirildi. YÖK’te, dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine de çalışmalar yürütülerek birçok yeniliğe imza atıldı. 'Online Tanıma ve Denklik Başvurusu, YÖK Atlas, YÖK Akademik, Üniversite e-Kayıt, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil' gibi özellikle e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yürütülen hizmetler ilk kez sunulmaya başlandı. Bu kapsamda son olarak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından gerçekleştirilen doçentlik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, Doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK’ün bir süre önce başlatmış olduğu çalışmalar tamamlanarak doçent adaylarının hizmetine sunuldu. Artık doçent unvanı alan/almaya hak kazanan adaylar, https://www.turkiye.gov.tr adresine T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı > Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti alanından doçentlik belgesini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca edinebilecekler. e-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan elektronik imzalı Doçentlik belgesi uygulamaya girdikten sonra, ÜAK tarafından ayrıca fiziki doçentlik belgesinin düzenlenmesine gerek kalmayacak.”
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