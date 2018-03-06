Doçentlik başvurusu incelenenler ne yapacak?

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı’nca, doçentlik başvurusu sonucunda, eser inceleme aşamasından başarılı olan ancak güncel sözlü başvurusu bulunmayan adaylara, 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak hazırlanan doçentlik belgelerinin kısa zamanda verileceği açıklandı.

ÜAK'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 6 Mart’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

SÖZLÜ BAŞVURUSU OLANLARA

2017 Aralık döneminde sözlü başvuru yapanlara, 683 sayılı KHK'nin ilgili hükmü gereğince kontroller yapıldıktan sonra hazırlanan doçentlik belgelerinin en kısa zamanda verileceği anlatılan duyuruda, şunlar belirtildi:

"Doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasından başarılı bulunan, ancak güncel sözlü başvurusu bulunmayan adaylara, 683 sayılı KHK'nin ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak hazırlanan doçentlik belgeleri kısa zamanda verilecek. Doçentlik başvurusunda bulunmuş ve fakat halen eser inceleme süreci devam eden adaylara, bu süreç sonunda eser aşamasından başarılı bulunmaları halinde, 683 sayılı KHK'nin ilgili hükmü gereğince kontroller yapıldıktan sonra hazırlanan doçentlik belgeleri verilecek."

Duyuruda, yeni doçentlik başvurularında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak, hazırlanacak güncel mevzuat hükümlerinin uygulanacağı vurgulandı.