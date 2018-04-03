ÜAK açıkladı: Doçentlik başvuruları ne zaman?

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), doçentlik kadrosuna başvuru tarihlerini açıkladı.Buna göre 2018 yılı ilk başvuru dönemi 15-30 Nisan olarak belirlendi. Ayrıca 6 Mart 2018 itibariyle doçentlik başvurusu olan ve eser inceleme aşamasından başarılı bulunan adaylara, 683 sayılı KHK’nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak hazırlanan ‘Doçentlik Belgeleri’ veriliyor. 2017 Aralık dönemi adaylarının ise asgari başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları incelendi, jüri atamalarının bu ay yapılması planlanıyor. Başvuruda bulunmuş ancak hâlâ eser incelemesi sürenler ise sonuçlarını, başarılı bulunurlarsa kontroller yapıldıktan sonra her ay düzenlenecek ÜAK Yönetim Kurulu’nda alınacak kararın ardından Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Bununla ilgili başvuru tarihlerine göre izlenecek yollar ise şöyle açıklandı:

“-2016 Nisan ve öncesi dönem adaylarından eser inceleme süreci tamamlananların durumu ilk ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldü bu adayların ‘Doçentlik Belgeleri’ 683 sayılı KHK’nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak veriliyor.

- 2016 Aralık ve sonrası dönem adaylarından eser incelemesi tamamlananlar her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek ‘Doçentlik Belgeleri’ 683 sayılı KHK’nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak sunulacak.”

2018 İLK BAŞVURU DÖNEMİ 15-30 NİSAN

2018 yılı ilk başvuru dönemi 15-30 Nisan olarak belirlendi. Açıklamada, “15 Nisan’dan itibaren yapılacak doçentlik başvurularında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikler uygulanacak” denildi. Adaylar, alanlarına göre başvuru şartlarını ÜAK’ın internet sayfasından öğrenebilecek.