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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEğitim HaberleriDoçentlik başvuruları için son gün 30 Nisan
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Eğitim
Eğitim Servisi
24.04.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Doçentlik başvuruları için son gün 30 Nisan  

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Doçentlik başvuruları için son gün 30 Nisan  

‘Yardımcı doçentlik’ yerine getirilen ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu sonrasında, ilk doçentlik başvuru dönemi, 30 Nisan’da sona erecek. Doçentlik başvuruları öncelikle Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak yapılacak, sonrasında başvuru dilekçesi ve eklerinden oluşan başvuru dosyası Üniversitelerarası Kurul’a posta veya kargo yoluyla ya da elden teslim edilecek. 

Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) internet sitesindeki bilgilere göre, 15 Nisan’da başlayan doçentlik başvuruları, 30 Nisan mesai bitimine kadar sürecek. Başvuracak adaylarda 2547 Sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi gereğince doçentlik başvuruları için aranan genel şartlar ise şöyle açıklandı

 

“- Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurul’un önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek,

 

- Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.”

 

ÖNCE ELEKTRONİK YAPILACAK SONRA POSTA

Doçentlik başvuruları öncelikle Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak yapılacak, sonrasında başvuru dilekçesi ve eklerinden oluşan başvuru dosyası Üniversitelerarası Kurul’a posta veya kargo yoluyla ya da elden teslim edilecek.

 

ESKİ BAŞVURULARIN DURUMU NEDİR?

ÜAK açıklamalarına göre, 6 Mart 2018 itibariyle doçentlik başvurusu olan ve eser inceleme aşamasından başarılı bulunan adaylara, 683 sayılı KHK’nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak hazırlanan ‘Doçentlik Belgeleri’ veriliyor. 2017 Aralık dönemi adaylarının ise asgari başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları incelendi, jüri atamalarının bu ay yapılması planlanıyor.

Başvuruda bulunmuş ancak hala eser incelemesi süren adaylar ise sonuçlarını, başarılı bulunurlarsa kontroller yapıldıktan sonra her ay düzenlenecek ÜAK Yönetim Kurulu’nda alınacak kararın ardından Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Bununla ilgili başvuru tarihlerine göre izlenecek yollar ise şöyle açıklandı:

“-2016 Nisan ve öncesi dönem adaylarından eser inceleme süreci tamamlananların durumu ilk ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş olup bu adayların ‘Doçentlik Belgeleri’ 683 sayılı KHK’nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak veriliyor.

- 2016 Aralık ve sonrası dönem adaylarından eser incelemesi tamamlananlar her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek bu adayların ‘Doçentlik Belgeleri’ 683 sayılı KHK’nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak sunulacak.”

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