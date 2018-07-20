Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hafızlık sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından bazı bölgelerde gerçekleştirilen hafızlık sınavının sonuçları açıklandı. İlk dönem sınavının 15 Ocak tarihinde yapılmasının ardından bir sonraki dönem için beklenti içerisine giren adaylar, 2. dönem DİB hafızlık sınavına katılım sağlamıştı. 3 Temmuz tarihinde belirli illerde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte o detaylar
DİB hafızlık sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. İkinci dönem kapsamında gerçekleştirilen hafızlık sınavı, 3 Temmuz tarihinde uygulanan sınavların ardından sonuçları ile erişime açıldı. Peki, DİB hafızlık sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.
Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.
BAŞKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"13 Temmuz 2018 tarihinde sona eren Hafızlık Tespit Sınavlarına katılan 7602 kişi arasından 3370 'i erkek, 2069'u kadın olmak üzere toplam 5439 kişi başarılı olmuştur. Sınavda başarılı olanların %80,5'i Başkanlığımıza bağlı olan Kur'an kurslarında eğitim gören ve hafızlıklarını öğreticilerimiz tarafından yaptırılan öğrencilerimizden oluşmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1'i yurtdışında olmak üzere yılda 4 sefer Hafızlık Tespit Sınavı yapılmaktadır. 2018 yılında 2.'si Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavdan sonraki Hafızlık Tespit Sınavının Eylül ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır."
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