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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
20.07.2018 - 16:46 , Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hafızlık sınavı sonuçları açıklandı

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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hafızlık sınavı sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından bazı bölgelerde gerçekleştirilen hafızlık sınavının sonuçları açıklandı. İlk dönem sınavının 15 Ocak tarihinde yapılmasının ardından bir sonraki dönem için beklenti içerisine giren adaylar, 2. dönem DİB hafızlık sınavına katılım sağlamıştı. 3 Temmuz tarihinde belirli illerde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte o detaylar

DİB hafızlık sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. İkinci dönem kapsamında gerçekleştirilen hafızlık sınavı, 3 Temmuz tarihinde uygulanan sınavların ardından sonuçları ile erişime açıldı. Peki, DİB hafızlık sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

BAŞKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"13 Temmuz 2018 tarihinde sona eren Hafızlık Tespit Sınavlarına katılan 7602 kişi arasından 3370 'i erkek, 2069'u kadın olmak üzere toplam 5439 kişi başarılı olmuştur. Sınavda başarılı olanların %80,5'i Başkanlığımıza bağlı olan Kur'an kurslarında eğitim gören ve hafızlıklarını öğreticilerimiz tarafından yaptırılan öğrencilerimizden oluşmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1'i yurtdışında olmak üzere yılda 4 sefer Hafızlık Tespit Sınavı yapılmaktadır. 2018 yılında 2.'si Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavdan sonraki Hafızlık Tespit Sınavının Eylül ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır."

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