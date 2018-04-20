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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.04.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Disleksili çocuklardan graffiti

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Disleksili çocuklardan graffiti

Disleksili çocuklar bir vakıf üniversitesinin organizasyonuyla bir araya geldi. Sanal gerçeklikle ormanı keşfe çıkan 22 özel çocuk, Beşiktaş’ta duvarları graffitiyle boyadı.

Disleksili çocuklar İstanbul’da buluştu. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Graffiti, Su altı ve Engelsiz Yaşam Kulübü’nün iş birliğiyle ‘Disleksiye Farkındalık’ etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi. Etkinliğe yaşları 9 ile 12 arasında olan 22 çocuk katıldı. Kulüp üyeleriyle BAU Galata Kampüsü’nde bulunan VR (Sanal Gerçeklik) Laboratuvarında bir araya gelen çocuklar, VR gözlükleriyle ormanda gezintiye çıktı. VR ile hayal dünyalarının sınırlarını aşan minikler ardından Beşiktaş’ta graffitiyle duvarları boyadı.

DİSLEKSİ AVANTAJIMIZ’
Etkinlik sorumlusu Günışık Kumru, “Bu sene yaptığımız ikinci etkinliğimiz. Disleksili çocuklarımızın hayal dünyaları bizden çok farklı ve çok geniş biz de bunu ön plana çıkararak ‘Disleksi avantajımız’ başlığı altında bu projeyi yaptık. Bu sefer daha fazla sesimizi duyurmak adına Beşiktaş Belediyesi’nin de desteğiyle Beşiktaş’ta bir duvar ayarlandı. Biz onlar için ufak bir graffiti çalışması yaptık. Bir duvarımızı da onlara bıraktık. Bütün Beşiktaş’a hatta tüm Türkiye’ye disleksi’nin ne olduğunu duyurmak adına kocaman bir görsel yaratalım istedik” diye belirtti.

‘KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSETSİNLER İSTEDİK’
Etkinliğin çoçuklar üzerindeki etkisinden bahseden Kumru, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle yanlarında velilerinin olmamasını rica ettik. Daha küçükler 9-12 yaş aralığındalar. Bu yaşta sorumluluk alabilsinler, kendilerini özgür hissetsinler istedik. Çünkü yaşadıkları öğrenme güçlüğünden ve zor durumdan dolayı zaten kendilerinde bir eksiklik hissediyorlar. Biz onlara 'başarı' duygusunu hissettirmek ve birilerinin onlara destek olduğunu göstermek istiyoruz. VR etkinliği tercih etmemizin sebebi de artık teknoloji çağındayız. Çocuklarımıza farklı bir dünyanın kapılarını açmak istiyoruz."

VR ve graffitiyle içlerindeki potansiyeli çıkararak istedikleri gibi eğlenen çocuklar, son olarak ellerindeki balonları gökyüzüyle buluşturdu.

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