Disleksili çocuklardan graffiti
Disleksili çocuklar bir vakıf üniversitesinin organizasyonuyla bir araya geldi. Sanal gerçeklikle ormanı keşfe çıkan 22 özel çocuk, Beşiktaş’ta duvarları graffitiyle boyadı.
Disleksili çocuklar İstanbul’da buluştu. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Graffiti, Su altı ve Engelsiz Yaşam Kulübü’nün iş birliğiyle ‘Disleksiye Farkındalık’ etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi. Etkinliğe yaşları 9 ile 12 arasında olan 22 çocuk katıldı. Kulüp üyeleriyle BAU Galata Kampüsü’nde bulunan VR (Sanal Gerçeklik) Laboratuvarında bir araya gelen çocuklar, VR gözlükleriyle ormanda gezintiye çıktı. VR ile hayal dünyalarının sınırlarını aşan minikler ardından Beşiktaş’ta graffitiyle duvarları boyadı.
‘DİSLEKSİ AVANTAJIMIZ’
Etkinlik sorumlusu Günışık Kumru, “Bu sene yaptığımız ikinci etkinliğimiz. Disleksili çocuklarımızın hayal dünyaları bizden çok farklı ve çok geniş biz de bunu ön plana çıkararak ‘Disleksi avantajımız’ başlığı altında bu projeyi yaptık. Bu sefer daha fazla sesimizi duyurmak adına Beşiktaş Belediyesi’nin de desteğiyle Beşiktaş’ta bir duvar ayarlandı. Biz onlar için ufak bir graffiti çalışması yaptık. Bir duvarımızı da onlara bıraktık. Bütün Beşiktaş’a hatta tüm Türkiye’ye disleksi’nin ne olduğunu duyurmak adına kocaman bir görsel yaratalım istedik” diye belirtti.
‘KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSETSİNLER İSTEDİK’
Etkinliğin çoçuklar üzerindeki etkisinden bahseden Kumru, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle yanlarında velilerinin olmamasını rica ettik. Daha küçükler 9-12 yaş aralığındalar. Bu yaşta sorumluluk alabilsinler, kendilerini özgür hissetsinler istedik. Çünkü yaşadıkları öğrenme güçlüğünden ve zor durumdan dolayı zaten kendilerinde bir eksiklik hissediyorlar. Biz onlara 'başarı' duygusunu hissettirmek ve birilerinin onlara destek olduğunu göstermek istiyoruz. VR etkinliği tercih etmemizin sebebi de artık teknoloji çağındayız. Çocuklarımıza farklı bir dünyanın kapılarını açmak istiyoruz."
VR ve graffitiyle içlerindeki potansiyeli çıkararak istedikleri gibi eğlenen çocuklar, son olarak ellerindeki balonları gökyüzüyle buluşturdu.
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