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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA - Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 22.10.2019 - 16:42, Son Güncelleme:/

Dış ticarete eğitim desteği

Milli Eğitim ile Ticaret bakanlıkları arasında, dış ticaretin ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Dış ticarete eğitim desteği
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) gerçekleştirilen ‘Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Törene, Bakanlar Ziya Selçuk ile Ruhsar Pekcan katıldı.

‘4 OKULDA PROTOKOL FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK’
Bakan Selçuk, MEB ve Ticaret Bakanlığı arasında dış ticareti geliştirmek konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve dolayısıyla ülke ihracatına katkı sağlanması amacıyla işbirliği ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Son derece yüksek olarak ele aldığımız dış ticaret alanında en büyük paydaşımız olan Ticaret Bakanlığı’yla işbirliği yaparak, yetişmiş iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde geliştirme konusunda bir hedefimiz var. MEB ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştıracak ve bu amaçla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerinde dört okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek biçimde çalışmamız söz konusu" dedi.

‘KOMŞULARIMIZ BİZİM DOĞAL TİCARET ORTAĞIMIZ’
Ticaret Bakanı Pekcan ise dış ticaretin ve uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde mutlaka iyi eğitilmiş, yetkin, donanımlı insan kaynağına ihtiyaçları olduğunu belirtti. Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sayın Selçuk, ben bu projeyi ilk dile getirdiğim andan itibaren destek verdi. Türkiye, dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline geldi. Bugün dünyanın en büyük 17’nci ekonomisiyiz. 1996’dan beri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız var ve coğrafi olarak Avrupa’nın, Asya’nın, Kuzey Afrika’nın ve Rusya’nın ortasındayız. Komşularımız bizim doğal ticaret ortağımız; ancak zaten bu ticaret ortaklarımızla ihracatımızın büyük bir kısmı buralara yapılıyor. Göreve geldiğimden beri insanlarımızı ne kadar farklı pazarlara çekmeye çalışsam da hep alıştıkları pazarlara gidiyorlar; ancak dünya ticaret savaşlarından ve korumacılık önlemlerinden kaynaklanan bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor.

EĞİTİLMİŞ İŞ GÜCÜNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR
Türk dizileri Türkiye’nin uluslararası pazarlarda, Asya’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Avrupa’da çok ciddi talep görüyor. Bu diziler Türkiye’nin tanıtımına gerçek anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Telif hakları vasıtasıyla da dünyaya dağıtılıyorlar ve bunlar da döviz kazandırıcı hizmetlerimizin arasına girmiş oluyor. Bütün bu sektörlerde çalışmak için nitelikli ve eğitilmiş iş gücüne çok ihtiyacımız var. Bunun yanında dijital teknolojiler de hızla gelişiyor ve dünyanın bir ucundaki tüketiciler öbür ucundaki üreticiden malını talep edip alabiliyor. Küçük işletmelerimizin de bu e-Ticaretten faydalanmak üzere girişimde bulunduğunu görüyoruz. e-Ticarete ilgi duyan gençlerimizin lise çağından itibaren bu eğitim sürecinin içerisinde yer almasını istiyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak MEB ile birlikte her türlü eğitim desteğini vereceğiz."

Konuşmaların ardından Bakanlar Selçuk ve Pekcan, işbirliği protokolünü imzaladı.

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