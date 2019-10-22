Dış ticarete eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) gerçekleştirilen ‘Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Törene, Bakanlar Ziya Selçuk ile Ruhsar Pekcan katıldı.

‘4 OKULDA PROTOKOL FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK’

Bakan Selçuk, MEB ve Ticaret Bakanlığı arasında dış ticareti geliştirmek konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve dolayısıyla ülke ihracatına katkı sağlanması amacıyla işbirliği ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Son derece yüksek olarak ele aldığımız dış ticaret alanında en büyük paydaşımız olan Ticaret Bakanlığı’yla işbirliği yaparak, yetişmiş iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde geliştirme konusunda bir hedefimiz var. MEB ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştıracak ve bu amaçla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerinde dört okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek biçimde çalışmamız söz konusu" dedi.

‘KOMŞULARIMIZ BİZİM DOĞAL TİCARET ORTAĞIMIZ’

Ticaret Bakanı Pekcan ise dış ticaretin ve uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde mutlaka iyi eğitilmiş, yetkin, donanımlı insan kaynağına ihtiyaçları olduğunu belirtti. Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Selçuk, ben bu projeyi ilk dile getirdiğim andan itibaren destek verdi. Türkiye, dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline geldi. Bugün dünyanın en büyük 17’nci ekonomisiyiz. 1996’dan beri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız var ve coğrafi olarak Avrupa’nın, Asya’nın, Kuzey Afrika’nın ve Rusya’nın ortasındayız. Komşularımız bizim doğal ticaret ortağımız; ancak zaten bu ticaret ortaklarımızla ihracatımızın büyük bir kısmı buralara yapılıyor. Göreve geldiğimden beri insanlarımızı ne kadar farklı pazarlara çekmeye çalışsam da hep alıştıkları pazarlara gidiyorlar; ancak dünya ticaret savaşlarından ve korumacılık önlemlerinden kaynaklanan bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor.

EĞİTİLMİŞ İŞ GÜCÜNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Türk dizileri Türkiye’nin uluslararası pazarlarda, Asya’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Avrupa’da çok ciddi talep görüyor. Bu diziler Türkiye’nin tanıtımına gerçek anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Telif hakları vasıtasıyla da dünyaya dağıtılıyorlar ve bunlar da döviz kazandırıcı hizmetlerimizin arasına girmiş oluyor. Bütün bu sektörlerde çalışmak için nitelikli ve eğitilmiş iş gücüne çok ihtiyacımız var. Bunun yanında dijital teknolojiler de hızla gelişiyor ve dünyanın bir ucundaki tüketiciler öbür ucundaki üreticiden malını talep edip alabiliyor. Küçük işletmelerimizin de bu e-Ticaretten faydalanmak üzere girişimde bulunduğunu görüyoruz. e-Ticarete ilgi duyan gençlerimizin lise çağından itibaren bu eğitim sürecinin içerisinde yer almasını istiyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak MEB ile birlikte her türlü eğitim desteğini vereceğiz."

Konuşmaların ardından Bakanlar Selçuk ve Pekcan, işbirliği protokolünü imzaladı.