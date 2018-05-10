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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
10.05.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Diplomasını oğlunun elinden aldı

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Diplomasını oğlunun elinden aldı

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünü bitiren 61 yaşındaki Memduh Tekcan, diplomasını öğretim üyesi oğlunun elinden aldı.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünden mezun olan Memduh Tekcan, diplomasını, oğlu Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Tekcan'ın elinden aldı. Bir kamu kurumunda çalışan Tekcan, lise öğreniminden sonra gerçekleştiremediği üniversite hayaline 2 yıl önce Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünü kazanarak ulaştı. Üniversiteden bu dönem mezun olan Tekcan, Amasya Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mezuniyet törenine, eşi, 2 çocuğu ve 3 torunuyla katıldı. Program öncesi torunlarıyla ilgilenen Tekcan, diplomasını oğlu Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Akın Tekcan, başarı belgesini ise Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'dan aldıktan sonra yemin edip kep attı.

Oğlunun elinden diploma almanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Tekcan, şöyle konuştu:
"Üniversiteyi bitirmek istedim, eğitimin yaşı olmaz dedim. İlk önce çocuklarımı okuttum daha sonra ben okumaya karar verdim. Çocuklarımdan birisi emniyet müdürü diğeri öğretim üyesi, okutmakla geçti ömrüm. Maddi imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamamıştım, içimde ukde kalmıştı ve sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Sınıf arkadaşlarım ilk başta 'Dayı ne işin var, bu yaştan sonra burada.' dediler ama ben gençlerin arasında kendimi yenilenmiş gibi hissettim. Çok mutluyum hayalimi gerçekleştirdim."

Doç. Dr. Akın Tekcan ise babasıyla gurur duyduklarını dile getirdi. "Babam hep derdi, 'Biz okuyamadık siz okuyun oğlum.' diye. Biz de babamızın lafını dinledik ve okuduk, şimdi ülkemiz için çalışıyoruz tüm vatan evlatları gibi" diyen Tekcan, "Şimdi babamın mezuniyetini görmek nasip oldu, çok mutluyuz. Babamızı, kardeşimle ben teşvik ettik, üniversite okuması için. Şimdi hem torunlarına hem de bu yaşta okumak isteyen vatandaşlara üniversiteden mezun olarak örnek oldu" dedi. 

Öğretim görevlisi Zeynep Aydoğan Ceylan da Memduh Tekcan'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu anlattı. Tekcan'ı tebrik eden Ceylan, "İlk başta yaşı itibarıyla sınıftaki diğer öğrencilerle uyum sağlayabilir mi diye düşündük ancak tam tersine olumlu bir etkisi oldu. Sorumluluk sahibi bir öğrenci olarak, iş ve hayat tecrübeleriyle diğer öğrencilere de örnek oldu. Kendisini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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