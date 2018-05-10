Diplomasını oğlunun elinden aldı

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünden mezun olan Memduh Tekcan, diplomasını, oğlu Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Tekcan'ın elinden aldı. Bir kamu kurumunda çalışan Tekcan, lise öğreniminden sonra gerçekleştiremediği üniversite hayaline 2 yıl önce Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünü kazanarak ulaştı. Üniversiteden bu dönem mezun olan Tekcan, Amasya Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mezuniyet törenine, eşi, 2 çocuğu ve 3 torunuyla katıldı. Program öncesi torunlarıyla ilgilenen Tekcan, diplomasını oğlu Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Tekcan, başarı belgesini ise Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'dan aldıktan sonra yemin edip kep attı.

Oğlunun elinden diploma almanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Tekcan, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi bitirmek istedim, eğitimin yaşı olmaz dedim. İlk önce çocuklarımı okuttum daha sonra ben okumaya karar verdim. Çocuklarımdan birisi emniyet müdürü diğeri öğretim üyesi, okutmakla geçti ömrüm. Maddi imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamamıştım, içimde ukde kalmıştı ve sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Sınıf arkadaşlarım ilk başta 'Dayı ne işin var, bu yaştan sonra burada.' dediler ama ben gençlerin arasında kendimi yenilenmiş gibi hissettim. Çok mutluyum hayalimi gerçekleştirdim."

Doç. Dr. Akın Tekcan ise babasıyla gurur duyduklarını dile getirdi. "Babam hep derdi, 'Biz okuyamadık siz okuyun oğlum.' diye. Biz de babamızın lafını dinledik ve okuduk, şimdi ülkemiz için çalışıyoruz tüm vatan evlatları gibi" diyen Tekcan, "Şimdi babamın mezuniyetini görmek nasip oldu, çok mutluyuz. Babamızı, kardeşimle ben teşvik ettik, üniversite okuması için. Şimdi hem torunlarına hem de bu yaşta okumak isteyen vatandaşlara üniversiteden mezun olarak örnek oldu" dedi.

Öğretim görevlisi Zeynep Aydoğan Ceylan da Memduh Tekcan'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu anlattı. Tekcan'ı tebrik eden Ceylan, "İlk başta yaşı itibarıyla sınıftaki diğer öğrencilerle uyum sağlayabilir mi diye düşündük ancak tam tersine olumlu bir etkisi oldu. Sorumluluk sahibi bir öğrenci olarak, iş ve hayat tecrübeleriyle diğer öğrencilere de örnek oldu. Kendisini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.