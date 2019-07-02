Diplomalarını alıp Anıtkabir’i ziyaret ettiler
2018-2019 akademik yılı sona erdi. Vakıf üniversitesinden mezun olan 321 öğrenci, diplomalarını aldıktan sonra, rektör ve akademisyenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
TED Üniversitesi (TEDÜ) 2018-2019 mezuniyet töreni yapıldı. Üniversiteden bu yıl 321 öğrenci mezun oldu.
'DİPLOMANIN ANLAMI, AKADEMİK KAZANIMIN ÇOK ÖTESİNDE'
TEDÜ Mütevelli Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, diploma töreninde öğrencilere, bundan sonra da hep yanlarında olacaklarını söyledi. 10'uncu yılına adım atan üniversiteyi kurarken ‘fark yaratmak’ hedefiyle yola koyulduklarını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
“Yükseköğretimde yenilikçi yaklaşımlar, dünya standartlarında bir eğitim ve başka bir üniversitenin mümkün olabileceğini göstermek, bizim için çok önemliydi. Doğru yolda olduğumuzun en önemli kanıtı, siz mezunlarımız ve TEDÜ’nün kanatları altında yol alan gençlerin başarıları. Sizler gibi milli değerlerimizi özümsemiş, dünyadaki gelişmeleri takip eden, yaratıcı, meraklı ve özgür düşünceli gençler yetiştirmiş olmak, bizler için büyük bir onur. Unutmayın, sahip olduğunuz diplomanın anlamı, akademik bir kazanımın çok ötesinde. Sorumluluklarınız eğitim sürecinizde olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek. Bizler ise her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yolunuz açık olsun.”
‘KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİN’
Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık da mezunlara şöyle seslendi: “Üniversitede aldığınız eğitim ve öğretime güvenin. Bu eğitimle kazandığınız bilgi ve becerilerin çalışma yaşamınızda sizleri başarıya taşıyacağına inanın. Kendinizi sürekli geliştirin ve öğrenmeye açık olun.”
TEDÜ Mezunlar Derneği Başkanı Batuhan Önder ise bundan sonraki süreçte de öğrencilere destek olacaklarını söyledi.
MEZUNLAR ANITKABİR’DE
Diploma törenin ardından 321 mezun, Rektör Prof. Dr. Belgin Ayvaşık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Levend Parnas ve akademisyenler, Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çelenk konulmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Rektör Ayvaşık, burada yaptığı kısa konuşmasını, Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabesi’nde yer alan 'Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz’ sözleriyle tamamladı.
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