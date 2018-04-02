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    Diploma ve sertifikaların ‘kalitesi’ Avrupa ile uyumlu olacak

    AA
    02.04.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) yayımlanan Kalite Güvence Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MYK tarafından verilen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin, Avrupa düzeyinde kaliteye sahip olması sağlanacak.

    MYK Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, kurum olarak hazırladıkları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik’in (Kalite Güvence Yönetmeliği) geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

    Türkiye’de eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemlerinde, diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi birçok yeterliliğin düzenlendiğini belirten Ceylan, bu yeterliliklerden yalnızca kalite güvencesi sağlanmış olanların, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirileceğini vurguladı.

    Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin, ülkedeki yeterlilikleri tanımlayan, seviyelendiren ve kalite güvence koşullarını belirleyen bir niteliğinin bulunduğuna işaret eden Ceylan, bunun, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi olarak adlandırılan Avrupa Birliği düzeyindeki çerçeveyle tam uyumlu olduğuna dikkati çekti.

    TARTIŞMALARI SONLANDIRACAK MODEL
    Ceylan, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilen yeterliliklerin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne yönelik referansa da sahip olacağını bildirerek, şunları kaydetti:
    “İş verenlerin, çalışanların, eğitimcilerin, hatta toplumun genelinin, diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin kalitesine duyduğu güveni artırmak, belirli şartların sağlanmasıyla mümkündür. Bu şartların neler olduğunu, biz MYK olarak geçen hafta yayımladığımız Kalite Güvence Yönetmeliği ile açıklığa kavuşturduk. Bu yönetmeliği, Avrupa düzeyinde kabul gören kalite güvence modelleriyle uyumlu olarak hazırladık. Bilindiği gibi eğitim ve öğretim programlarının, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve becerileri kazandırıp kazandırmadığı, yıllardır süregelen bir tartışma. Yayımladığımız bu yönetmelik, söz konusu tartışmaları sonlandıracak bir model öneriyor. Bu modele göre, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve beceriler tanımlanacak, bu bilgi ve becerilere yönelik geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreçleri izlenecek.”

    BELGELENDİRME DAHA ŞEFFAF VE TARAFSIZ
    Ölçme ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayanlara, daha şeffaf ve tarafsız bir yaklaşımla, iş ve eğitim dünyasının talep ettiği bilgi ve becerilere sahip olduklarını kanıtlayan ve kalitesine güven duyulan diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgeleri düzenleneceğini belirten Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:
    “Bu sayede eğitim, öğretim ve yeterlilikler sistemimiz, iş ve eğitim dünyasının talep ettiği bilgi ve becerileri kazandırmayan, geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin izlenmediği veya belgelendirmenin şeffaf ve tarafsız yürütülmediği diploma ve sertifikalardan temizlenecek. Yeterliliklerin kalite güvencesine yönelik ilk ulusal mevzuat olma özelliğine sahip yönetmelikle Türkiye’den verilen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgeleri Avrupa’da iş verenler ve eğitim kurumlarınca daha kolay anlaşılır ve güvenilir hale gelecek.”

     

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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