Diploma notuna göre burs
İstanbul’da eğitim veren üniversitede, lisansüstü program başvuruları başladı. Başvuran adaylara, diploma notuna göre burs alma olanağı tanınıyor.
Lisansüstü programlara başvurular başlıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim almak isteyenlere diploma notuna göre burs imkanı sağlanıyor. Üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda toplu başvurular, üstün başarılı, TÜBİTAK’ta görev yapanlar gibi birçok kategoride burslar verilebiliyor.
Detaylı bilgi üniversitenin internet sitesinde edinilebilir.
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