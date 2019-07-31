Diploma denkliği için online başvuru
Yurtdışındaki yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları bundan sonra ‘e-Devlet’ veya Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) internet sayfasından yapılabilecek.
YÖK’ün hazırladığı ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre denklik ön başvuruları e-Devlet veya YÖK’ün web sayfasından yapılabilecek. Tanıma ve denklik başvuru sahiplerine gönderilecek bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek. Düzenlemeyle başvuru işlemleri kolaylaştırılacak. Denklik başvuruları, ön başvuru sırasında sisteme yüklenenlerle diğer başvuru belgelerine ‘görülmüştür’ kaşesi basılarak tamamlanacak. Belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilecek. Denklik işlemleri, Denklik Otomasyon Sistemi’nden yürütülecek.
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