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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
31.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:/

Dilek öğretmen Avrupa Parlamentosu’nda konuştu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu’nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında ‘Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasında gösterilen Dilek Livaneli, resmi konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu’na katıldı.

Dilek öğretmen Avrupa Parlamentosu’nda konuştu
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Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski başkanlarından Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014’te düzenlenen ‘Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin seçtiği ‘En iyi 50 öğretmen’ arasında sınıf öğretmeni Dilek Livaneli’ye de yer verildi. Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu’da görev yapan Dilek Livaneli’ye Avrupa Parlamentosundan davet geldi.

8-10 Ocak tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen 'Faces of Civil Society Actors in Turkey’ adlı etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Livaneli de bireysel olarak yer aldı. Dilek öğretmen, Avrupa Parlamentosu’nda resmi konuşmacı oldu. Parlamento ana salonundaki sergide Dilek Livaneli’nin meslek hayatında yaptığı hizmetler, dört metrekarelik afişte sergilendi.

Dilek öğretmen Avrupa Parlamentosu’nda konuştu

‘ATATÜRK’TEN İLHAM ALDIM’
Livaneli, konuşmasında kendi hikayesinden bahsederek meslek hayatı boyunca Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham aldığını ve onun kalbinde olduğunu söyledi. Livaneli, Atatürk’ün ‘Bir milleti yalnız ve ancak öğretmenler kurtaracaktır’ sözünü söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye’de bir milyon öğretmen bulunuyor ve bu çok büyük bir güç. İstersek tüm eksiklikleri hissederek, ihtiyaçları belirleyip kültürü yakından tanıyarak her şeyi baştan inşa edebiliriz. Dünyayı güzelleştirmeye çalışan herkese teşekkür ederim."

Livaneli, şu anda İngiltere’nin başkenti Londra’da eğitim bursu kazanıp, Uluslararası Montessori Derneği’ne bağlı okullarda uygulamalı eğitim ve araştırmalarına devam ediyor. Ayrıca Varkey Eğitim Elçiliği Programı yürütüp Dünya Öğretmen Statüsü Endeksi Çalışmalarında aktif olarak yer alıyor.

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