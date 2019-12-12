Dikkati dağılan çocuğu teşvik edin

Çocuğunuzun ders çalışırken dikkatinin dağıldığını mı fark ettiniz? Kültür Koleji pedagojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları içinde yaşadığımız dönemde televizyon ekranları, tabletler ve akıllı telefonların dikkatimizi dağıtan en önemli unsurlar olduğunu söylüyor. Odaklanmanın, geliştirilmesi mümkün olan bir yetkinlik olduğunu belirten uzmanların anne babalara önerileri şöyle:

- Dikkatin dağılmasına neden olan ve konsantrasyon gücünü azaltan olumsuz dış etkenleri azaltın. Buna, çocuğunuzu çalışma odasında bazı düzenlemeler yapmasını teşvik ederek başlayın.

- Çocuğunuza, öncelikle hoşlandığı ve dikkat gerektiren etkinliklere başlamasını önerin.

- Özellikle sınava hazırlanma, ödev yapma, konuları tekrar etme gibi dikkat gerektiren faaliyetlere başlamadan önce, çocuğunuzun hedef belirlemesine yardım edin.

- Çalışmaya başlamakta güçlük çekiyorsa, yapacağı çalışmalar hakkında onunla konuşun. Bu çocuğunuzun kaygılarını, endişelerini anlamanıza olanak sağlar.

- Çalışmalarına devam edemiyorsa, hedeflerini; kolay ve ulaşılabilir küçük hedeflere dönüştürülmesine katkıda bulunun.

- Ders yükü arttıkça, çalışılacak süre uzadıkça çocukların dikkat ve konsantrasyon güçleri zayıflayabiliyor. Bunun için çocuğunuzun planlama becerisi kazanmasına yardımcı olun.

- Çocuğunuzdaki dikkat ve konsantrasyonla ilgili olumlu gelişmeleri, onunla paylaşın.

- Çocuğunuz belli bir alanda (bilgisayar oyunları, televizyon izleme gibi) kolayca dikkatini toplayabiliyor ve konsantre olabiliyorken, diğer alanlarda sorun yaşıyorsa, istediği ve tercih ettiği durumlarda bunu başarabildiğini kendisine hatırlatın.

- Konsantrasyonun temeli, birden çok şeyi bir arada yapmak yerine, tek bir şeyle ilgilenmek, aynı anda tek iş yapmak, bir konuyla ilgilenmektir. Onu bu yönde davranması için teşvik edin.

- Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon becerisini artırabilmek için, günlük gazetelerde yer alan köşe yazılarından birini okuyarak yazıda yer alan bazı harflerini işaretlemesini, bulmacalarla ilgilenmesini önerin.

- Yaşına uygun puzzle tarzı etkinliklerle ilgilenmesini teşvik edin.

- Çocuğunuzla açık ve etkili iletişimler kurarak onun duygusal açıdan rahatlamasını sağlayın.