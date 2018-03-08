Dijital zeka konferansı 19 Mart’ta

Eğitim ve teknoloji alanında uzman isimler, ‘TinkTalks DQ’da bir araya gelecek. İnsan odaklı ve bireyselleştirilmiş eğitime odaklanan Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), her hafta öğrencileri için düzenlediği TinkTalks etkinliğini yılda bir kez halka açık hale getiriyor. TinkTalks DQ ismiyle ilk etkinliğini 19 Mart’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyecek olan Tink, konferansta eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerle bireyselleştirilmiş eğitimi ve teknolojinin eğitim için önemini masaya yatıracak. Ayrıca dijital zeka (DQ) ve dijital okuryazarlığın hayatı ne yönde etkileyeceği ve bugünün öğrencilerini geleceğin iş dünyasında nelerin beklediği de tartışılacak.

DİJİTAL ZEKA SEVİYEMİZİ ARTIRMALIYIZ

Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli “IQ, EQ ve DQ bizim eğitim modelimizin temeli. Bugünden başlamak üzere geleceğin dünyasında dijital zeka yetkinlikleri önem kazanacak. Dolayısıyla sadece çocuklarımızın değil biz, yetişkinlerin de dijital zeka yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dijital kimlik, kullanım, korunma, güvenlik, duygusal zekâ, iletişim, okuryazarlık ve haklar olarak birbirine bağlantılı sekiz alana odaklanarak dijital zeka seviyemizi artırmamız artık kaçınılmaz. Tink olarak her yıl düzenlemeyi planladığımız TinkTalks etkinliklerimizin ilkinde dijital zeka meselesine dikkat çekmek ve bu konuyu tartışmaya açmak istedik. Çünkü çocuklarımız dijital dünyayı daha erken keşfetmeye başladı. Onların çevrimiçi ortamlarda karşılaştıkları tehditleri bilinçli bir şekilde ortadan kaldırabilmelerini ve dijital teknolojileri güvenli şekilde kullanabilmelerini sağlamanın yolu ise dijital zeka yetkinliklerinin kazandırılmasından geçiyor” dedi.