‘Dijital Yerliler’ üniversiteli oluyor
Dijital dünyaya hakimiyetlerinden dolayı ‘Digital Natives’ (Dijital Yerliler) olarak adlandırılan 2001 doğumlu öğrenciler, bu yıl üniversiteye başlayacak. Değişen teknoloji, öğrencilerin aldığı eğitimi de etkiliyor. Bu yıldan itibaren mimarlık okuyacak ‘dijital yerliler’, teknolojiyle birinci sınıfta tanışacak.
Hızlı teknoloji, son yıllarda birçok alanda olduğu gibi mimarlıkta da kullanılıyor. Dijital dünyaya hakimiyetlerinden dolayı ‘Digital Natives’ olarak adlandırılan 2001 doğumlu öğrenciler, bu yıl üniversiteye başlayacak. Öğrencilerin birinci yıldan itibaren teknolojiyle tanıştırıldığını belirten Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tayibe Seyman Güray, teknolojik çağda eğitim gören ‘dijital yerliler’in girmeye aday olduğu mimarlık bölümü eğitimiyle ilgili bilgiler verdi.
‘DİJİTAL HAKİMİYET KIYMETLİ BİR ARAÇ’
Dr. Öğr. Üyesi Güray teknolojik çağda mimarlık eğitimi alacak ‘dijital yerliler’ ile ilgili şöyle konuştu:
“Mimarlığın teknolojik gelişmelerden beslenmesi ve günden güne akıllı binalar, akıllı şehirler, çevreye duyarlı tasarımların hayatımızın bir parçası olması sebebiyle bu gelişmelere vâkıf yetişmiş mimar ihtiyacının günden güne artıyor. Bununla birlikte üç boyutlu yazıcılarla üretilen çelik köprü, beton ev gibi yeni gelişmelerin farkında ve hatta içinde olan, araştıran, sorgulayan, çözüm üreten mimarlar aranıyor. Ancak farklı alternatifleri hızla ortaya koyabilen, en uygun çözüm için farklı simülasyon programlarından yararlanabilen, tasarımın verimini arttıracak analizleri yapabilen mimarlar sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir. Bu bağlamda dijital gençliğin bilgisayar teknolojisi ve yazılımlarına hakimiyeti kıymetli bir araç oluyor.
TEKNOLOJİ EĞİTİMİ İLK SINIFTA BAŞLIYOR
Mimarlık eğitiminin yeni neslin teknoloji hızına yetişerek günümüz inşaat sektörünün beklentilerini karşılamak için bilgisayar destekli çizim ve tasarım ile simülasyon programlarının, yapım işini planlama yazılımlarının olabildiğince erken öğrenciyle buluşturulmasını ve eğitimleri boyunca bunlara olan hakimiyetlerini arttırmayı hedefliyoruz. Bu programların öğrencilerin yaratıcılıklarının arttırılmasında, tasarım fikrinin geliştirilmesinde, hızla farklı alternatifleri oluşturabilmede inşa edilebilir tasarımlar yapabilme becerisini sağlayacak araçlar olarak değerlendirilmesine dikkat etmek gerekiyor. Beykoz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bu bilinçle, mimarlık öğrencilerine ilgili adobe photoshop, autocad, archicad, autodesk revit, rhynoceros, primevera gibi bilgisayar programlarının daha ilk sınıfta tanıştırıldığı bir anlayış sunuluyor. İlerleyen sınıflarda da stüdyo ve diğer derslerde tasarım becerilerine katma değer sağlayacak yetkinlikte bu araçları kullanmaları yönünde bir yaklaşım benimsiyoruz."
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