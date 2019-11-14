Dijital dünya Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDijital dünya Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışılacak
GeriEğitim Dijital dünya Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.11.2019 - 12:41, Son Güncelleme:/

Dijital dünya Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışılacak

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Digital Analytics Summit, 21 Kasım’da Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in açılış konulmasıyla başlayacak etkinlikte, , dijital analitik kavramı ve bu kavrama bakış açısı ile gelişen pazarlama dünyasında teknolojinin rolü gibi konular konuşulacak.

Dijital dünya Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışılacak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sektörün yetkin isimleri ve öncü kuruluşlarını bir araya getiren Boğaziçi ÜniversitesiDigital Analytics Summit ’de bu yıl; dijital pazarlamanın geleceği ve geçirdiği evrim, dijital analitik kavramı ve bu kavrama bakış açısı ile gelişen pazarlama dünyasında teknolojinin rolü gibi konular tartışılacak. 2014’ten itibaren Big Data ve başarıya ulaşmış örnekleri, mobil analitik, yapay zekâ, veri madenciliği ve dijital pazarlama dünyasının son trendlerinin ele alındığı Digital Analytics Summit 2019, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in açılış konulmasıyla başlayacak. Panelin ilk bölümünde; Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, Oracle Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Steve Earl ve yapay zekâ pazarlamasında dünyaca ünlü Global Guru Biyo-Pazarlama Uzmanı Prof. Dr. Luiz Moutinho ağırlanacak.

Türk Havayolları Online Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Değirmenci, Skyscanner Ticari Müdürü Zeynep Mutlu, eDreams ODIGEO Chief Air Supply & Advertising Officer Pablo Caspers, SAS Yapay Zekâ Pazarlama ve Karar Bilimleri Müdürü Adrian Carr, The Drum Pazarlama Konuşmacısı ve köşe yazarı Samuel Scott panelin ikinci bölümünde yer alacak. Digital Analytics Summit’in son paneli ise McKinsey & Company Türkiye Ortağı İbrahim Turgut’un konuşmasıyla başlayacak. Panelin devamında ise Related Digital Ürün ve Pazarlama Bölüm Başkanı Başak Acar Yılmaz, BSH grubu Türkiye, BDT, Orta Doğu ve Afrika Dijitalleşme Bölge Başkanı, Ayşenur Topdağı Evcil, Digital Partners Data Bilimi Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Murat Ova ağırlanacak. Kramp Kurucu Ortak ve Genel Müdür Ahmet Akın’ın moderatörlüğünü yapacağı, Deneyim Ekonomisinde Müşteri Kimin? söyleşinde ise SAMM Teknoloji A.Ş Genel Müdür Mustafa Aksit, Çimtaş Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Alptekin, Egebant Zımpara ve Polisaj Malz. San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü İsmail Hatipoğlu ve Think with Data Kurucu Nazlı Yırcalı dinleyicilerle buluşacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle