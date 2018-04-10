DİB MBSTS soruları ve cevapları yayımlandı
DİB MBSTS soruları ve cevapları, ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 7 Nisan Cumartesi günü uygulanan sınavların ardından erişime açılan DİB MBSTS soruları ve cevapları, 20 Nisan tarihine kadar erişime açık olacak. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı DİB MBSTS sınav soruları ve cevapları duyurusu hakkında bazı bilgiler
DİB MBSTS sınav soruları ve cevapları için duyuru gerçekleştirildi. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı o bilgiler;
"7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2018-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
2018-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-DİB-MBSTS sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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