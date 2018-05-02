DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DİB MBSTS sınav sonuçları için vatandaşların sorgulaması devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavı (MBSTS), sonuçları ile mayıs ayı içerisinde erişime açılıyor. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için geri sayım başladı. Seviyelerinin tespitini sınav sonucu ile tasdik etmek isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın sonucunu merakla araştırıyor. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen sonuçlarla ilgili bazı detaylar
DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirdiği sınavın sonuçları, sınav takvimine göre 3 Mayıs Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.
HANGİ KOŞULLARDA SINAVLAR GEÇERLİ SAYILACAK?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
- Sınava, atandığı salonda girmesi,
- Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
- Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
- Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
- Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
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