DGS'ye katılacak aday sayısı belli oldu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 336 bin 573 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler için pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 adayın katılacağını söyledi. Aygün, 30 Haziran’da Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) başvurularının 26 Nisan-8 Mayıs'ta alındığını hatırlattı.
ÖSYM Başkanı Aygün, konuşmasına şöyle devam etti:
"İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 336 bin 573 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.
120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testleri uygulanacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer alacak.
Adaylar, sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunsun. Çünkü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için nüfus müdürlükleri de açık tutulacak.”
SONUÇLAR 25 TEMMUZ'DA
2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan önlisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.
2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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