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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.06.2019 - 11:57, Son Güncelleme:/

DGS'ye katılacak aday sayısı belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 336 bin 573 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

DGS'ye katılacak aday sayısı belli oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler için pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 adayın katılacağını söyledi. Aygün, 30 Haziran’da Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) başvurularının 26 Nisan-8 Mayıs'ta alındığını hatırlattı.

ÖSYM’den DGS adaylarına ‘saat’ uyarısı
ÖSYM’den DGS adaylarına ‘saat’ uyarısı

ÖSYM Başkanı Aygün, konuşmasına şöyle devam etti:
"İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 336 bin 573 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testleri uygulanacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer alacak.

Adaylar, sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunsun. Çünkü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için nüfus müdürlükleri de açık tutulacak.”

SONUÇLAR 25 TEMMUZ'DA
2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan önlisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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