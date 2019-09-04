DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. Üniversitelere kayıt işlemleri 9-13 Eylül’de yapılacak.
Önlisanstan lisans programlarına geçişte kullanılan 2019 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM internet adresinden sonuçlarını görüntüleyebilir.
KAYITLAR 9 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
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