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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
21.08.2019 - 15:28, Son Güncelleme:/

DGS tercihleri başladı, mezun olamayanlara yeni şans

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bu kılavuz doğrultusunda internet üzerinden yapabilecek. Dün başlayan tercih süreci, 28 Ağustos’a kadar sürecek. DGS’yi kazandığı halde önlisans programındaki mezuniyeti gecikenlere de yeni bir şans verildi.

DGS tercihleri başladı, mezun olamayanlara yeni şans
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından merakla beklenen tercih kılavuzu da dün sabah yayımlandı. Dört yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi ve DGS tercihleri hakkında tüm detaylar kılavuzda yer aldı. Adaylar, tercihlerini, kılavuz doğrultusunda 28 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden yapabilecek. Tercih süresi tamamlandıktan sonra bir değişiklik yapılamayacak. Adaylara, tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alarak saklamaları önerildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DGS tercih sürecinin başladığını duyurarak, adaylar ve ailelerine başarılar diledi.

BAHAR YARIYILINA KADAR KAYIT HAKKI

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada, DGS’yi kazanan, ancak eğitim aldığı önlisans programından mezuniyeti gecikenlere yeni bir hak tanındığı belirtildi. Buna göre, DGS kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını geçerek mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri, bu durumlarını belgeleyerek,  2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.

 

 

 

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