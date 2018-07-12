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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
12.07.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

DGS tüm illerde yapılacak

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DGS tüm illerde yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS için sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’da DGS’yi 81 ilde yapacağız” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdıklarını, 21 Temmuz’daki sınavın ilk kez 81 ilde yapılacağını açıkladı. Özer, DGS’nin meslek yüksekokullarıyla açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağladığını belirtti. DGS’nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, “ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz’daki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak” dedi. Prof. Dr. Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Daha önce ALES’i 2018’den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU
“Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS’ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS’de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’daki DGS’yi 81 ilde yapacağız."

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