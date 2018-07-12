DGS tüm illerde yapılacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS için sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’da DGS’yi 81 ilde yapacağız” dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdıklarını, 21 Temmuz’daki sınavın ilk kez 81 ilde yapılacağını açıkladı. Özer, DGS’nin meslek yüksekokullarıyla açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağladığını belirtti. DGS’nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, “ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz’daki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak” dedi. Prof. Dr. Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.
Daha önce ALES’i 2018’den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:
388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU
“Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS’ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS’de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’daki DGS’yi 81 ilde yapacağız."
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