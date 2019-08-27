DGS tercihlerinde güncelleme
DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek önlisans bölümlerinde değişik yapıldı. Güncellenen listelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek önlisans bölümlerinin güncellendiği belirtildi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek önlisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişik yapıldı. Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin ‘http://www.osym.gov.tr’ internet adresinden ulaşabilecek. Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle