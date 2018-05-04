DGS tarihi değişti... Sınav ne zaman yapılacak?
İki yıllık ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans eğitimi almak için katıldığı DGS tarihinde değişikliğe gidildi. ÖSYM’nin sitesindeki bilgilere göre DGS'nin 8 Temmuz 'da yapılması planlanmıştı. DGS'ye başvuru tarihlerinde değişiklik yok, sonuçlar ise 16 Ağustos’ta ilan edilecek. Peki DGS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihini değiştirdi. Daha önce 8 Temmuz’da yapılacağı açıklanan sınav 21 Temmuz’da uygulanacak. Başvuru tarihlerinde ise bir değişiklik olmadı. Adaylar 16-24 Mayıs arasında başvuruda bulunabilecek. Geç başvuru günü ise 5 Haziran olarak açıklandı. Sonuçlar da 16 Ağustos’ta ilan edilecek.
DGS’ye girebilmek için adayların bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olması gerekiyor. Son sınıfta olup ve stajını tamamlayanlar da DGS’ye girebiliyor. Açıköğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünde bir açıköğretim lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise DGS’ye girmesine gerek yok çünkü bu adayların kendi alanında açıköğretim lisans programına geçiş hakkı bulunuyor.
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