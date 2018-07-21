DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı?
DGS soruları ve cevapları, sınava giren birçok adayın sonuç tarihi ile birlikte araştırdığı konu oldu. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın sorguladığı DGS, ÖSYM'nin belirlediği sonuç açıklama tarihinde erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları ile birlikte soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, resmi bilgilere göre detaylı bilgiler
DGS sonuçları, 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından araştırılan husus oldu. Sınavda işaretledikleri soruların detayları için DGS soruları ve cevapları kitapçığını da görmek eden adaylar, ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya kilitlendi. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve sorular ve cevaplar hakkında detaylı bilgiler
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz tarihinde uygulanan DGS sınavının sonuçları 6 Eylül saat 16.40'da açıklanmıştı. Sınav soruları ve cevapları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. 2018 DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sınav soruları ve cevaplarının ise herhangi bir değişiklik olmazsa en geç 18 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.
2017'DE 355 BİN ADAY SINAVA BAŞVURDU
Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınava 355 bin aday başvururken, sınava giren aday sayısı 325 bin olarak açıklandı. Toplam 120 soru yöneltilen sınavda, sayısal testinde ortalama 7,575 olarak açıklanırken, sözel testinde bu rakam 23,914 olarak belirlendi. 2017 yılında sınava girmeyen aday sayısı 30 bin olarak duyurulmuştu.
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