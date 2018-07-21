DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
21.07.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

DGS soruları ve cevapları, sınava giren birçok adayın sonuç tarihi ile birlikte araştırdığı konu oldu. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın sorguladığı DGS, ÖSYM'nin belirlediği sonuç açıklama tarihinde erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları ile birlikte soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, resmi bilgilere göre detaylı bilgiler

DGS sonuçları, 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından araştırılan husus oldu. Sınavda işaretledikleri soruların detayları için DGS soruları ve cevapları kitapçığını da görmek eden adaylar, ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya kilitlendi. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve sorular ve cevaplar hakkında detaylı bilgiler

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz tarihinde uygulanan DGS sınavının sonuçları 6 Eylül saat 16.40'da açıklanmıştı. Sınav soruları ve cevapları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. 2018 DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sınav soruları ve cevaplarının ise herhangi bir değişiklik olmazsa en geç 18 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.

2017'DE 355 BİN ADAY SINAVA BAŞVURDU

Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınava 355 bin aday başvururken, sınava giren aday sayısı 325 bin olarak açıklandı. Toplam 120 soru yöneltilen sınavda, sayısal testinde ortalama 7,575 olarak açıklanırken, sözel testinde bu rakam 23,914 olarak belirlendi. 2017 yılında sınava girmeyen aday sayısı 30 bin olarak duyurulmuştu.

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