DGS sonuçları açıklandı! İşte, ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfası
Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen vatandaşların katılım sağladığı (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, DGS sonuçları için sorgulama işlemlerini, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, DGS sonuçları sonrasında tercihler ve yerleştirme sürecine dair merak edilen bazı detaylar
DGS sonuçları için merakla beklenen sonuçlar, 25 Temmuz Perşembe günü erişime açıldı. Toplam 150 dakika süren sınavda kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren adaylar, DGS sonuçları bilgisine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, önlisans programından mezun olunacak/olunan alanlardan mezun olduktan sonra hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edilebileceğini başvuru kılavuzunda yer alan tablo-2'den öğrenebilecek. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını gösterecek.
CEVAP KAĞITLARI YAYIMLANDI
ÖSYM, 2019-DGS'nin cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını da internet sitesinden yayımladı. Adaylar, cevap anahtarlarını 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr adresinden incelenebilecek. T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri ile kendi cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.
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