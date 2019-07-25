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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.07.2019 - 14:33, Son Güncelleme:/

DGS sonuçları açıklandı! İşte, ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfası

Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen vatandaşların katılım sağladığı (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, DGS sonuçları için sorgulama işlemlerini, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, DGS sonuçları sonrasında tercihler ve yerleştirme sürecine dair merak edilen bazı detaylar

DGS sonuçları açıklandı! İşte, ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfası
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DGS sonuçları için merakla beklenen sonuçlar, 25 Temmuz Perşembe günü erişime açıldı. Toplam 150 dakika süren sınavda kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren adaylar, DGS sonuçları bilgisine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.  Öğrenciler, önlisans programından mezun olunacak/olunan alanlardan mezun olduktan sonra hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edilebileceğini başvuru kılavuzunda yer alan tablo-2'den öğrenebilecek. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını gösterecek.

CEVAP KAĞITLARI YAYIMLANDI
ÖSYM, 2019-DGS'nin cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını da internet sitesinden yayımladı. Adaylar, cevap anahtarlarını 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr adresinden incelenebilecek.  T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri ile kendi cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

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