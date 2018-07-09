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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
09.07.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2018 DGS sınav giriş belgesi

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DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2018 DGS sınav giriş belgesi

DGS sınav giriş yerleri için sınava katılım sağlayacak vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Okudukları bölümle ilgili lisans pozisyonlarına yerleşmek isteyen vatandaşların katılım göstereceği DGS, sınav giriş yerleri ile gündemde yer almaya başladı. Peki, çok kısa bir zamanın kaldığı sınav öncesi araştırılan DGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS sınav giriş yerleri, 21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde gündemdeki konu oldu. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan DGS, yurt genelinde birçok merkezde uygulanacak. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, yaklaşan sınav öncesi binlerce kişinin araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

Normal şartlar altında 8 Temmuz tarihinde yapılması gerekirken 21 Temmuz tarihine ertelenen sınav hakkında giriş belgesi sorgulanmaya başlandı.

Sınava kısa bir süre kala sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı da merak konusu oldu. ÖSYM, DGS'nin giriş yerlerini henüz açıklamadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

İLK KEZ 81 İLDE YAPILACAK
ÖSYM Başkanı Özer, DGS'ye başvuran aday sayısının her geçen yıl arttığını, 2017'de 350 bin seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, bu adayların, DGS’YE erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir karar daha aldıklarını söyledi. ÖSYM olarak önceki yıllarda sadece 17 il merkezinde yapılan DGS'yi 2018'de 81 il merkezinde yapma kararı aldıklarını belirten Özer, "Artık adaylar, 2018 DGS için 17 il merkezine gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler" diye konuştu.

Öte yandan ÖSYM, DGS ile ilgil sıkça sorulan soruları ve cevaplarını yayınladı. Adaylar DGS’nin geçerlilik süresi, başvurularda fotoğraf güncelleme, akademik not ortalamalarının nasıl öğrenileceği gibi soruların cevaplarını ‘DGS Sıkça Sorulan Sorular’dan öğrenebilir.

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI ÖNCESİNDE MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

2018-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır?

2018-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

2018-DGS’ye kimler başvurmalıdır?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet
şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

Sınav süresi ne olacaktır?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

2018-DGS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-DGS: Kılavuz
ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

Bir başvuru merkezinde DGS başvuru işlemi yapması gereken adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.)

Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM

Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45
katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,
b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,
c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge

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