DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama
GeriEğitim DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
23.06.2018 - 09:01, Son Güncelleme:

DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama

DGS ne zaman yapılacak sorusu, lisans eğitimlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin araştırdığı husus oldu. ÖSYM'nin gerçekleştireceği DGS ile birlikte Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce kişi, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, DGS ne zaman yapılacak? İşte, 2018 DGS tarihi ve sınava dair bazı bilgiler

Hali hazırda okumakta oldukları Ön Lisans bölümünü Lisans alanında devam ettirmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS, birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 2018 DGS ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı sınav hakkında tarih bilgisi ve detaylı bilgiler

2018 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS için artık sayılı günler kaldı. Başvuruları 16-24 Mayıs tarih aralığında alınan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Normal şartlar altında 8 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS erken seçim sürecine denk gelmesi nedeniyle bu tarihe ertelendi.

Sınava kısa bir süre kala sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı da merak konusu oldu. DGS sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak eden adaylar bu konu hakkında da araştırma yapıyor.

ÖSYM, DGS'nin giriş yerlerini henüz açıklamadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2016 KPSS'de ‘branş bazı sıralaması’ güncellendi 

DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama

Dr. Canan Dağdeviren: Hayalini takip et

'Mimar Sinan' için 24 saat geçmeden 110 bin imza