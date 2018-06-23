DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih hakkında açıklama
DGS ne zaman yapılacak sorusu, lisans eğitimlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin araştırdığı husus oldu. ÖSYM'nin gerçekleştireceği DGS ile birlikte Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce kişi, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, DGS ne zaman yapılacak? İşte, 2018 DGS tarihi ve sınava dair bazı bilgiler
Hali hazırda okumakta oldukları Ön Lisans bölümünü Lisans alanında devam ettirmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS, birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 2018 DGS ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı sınav hakkında tarih bilgisi ve detaylı bilgiler
2018 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS için artık sayılı günler kaldı. Başvuruları 16-24 Mayıs tarih aralığında alınan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Normal şartlar altında 8 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS erken seçim sürecine denk gelmesi nedeniyle bu tarihe ertelendi.
Sınava kısa bir süre kala sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı da merak konusu oldu. DGS sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak eden adaylar bu konu hakkında da araştırma yapıyor.
ÖSYM, DGS'nin giriş yerlerini henüz açıklamadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
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