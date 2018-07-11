DGS giriş belgeleri açıklandı
Meslek yüksekokullarıyla açıköğretim ön lisans mezunlarının katılabildiği DGS’ye giriş belgeleri açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların lisans eğitimine devam etmek için başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) giriş belgelerini açıkladı. DGS’ye başvuran adaylar, sınava girecekleri bina/salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler.
DGS 21 Temmuz’da uygulanacak ve adaylar salonlara saat 10.00’dan sonra alınmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle