DGS ek yerleştirme tercihleri başladı
DGS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar en geç 16 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2018 Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) ek yerleştirme tercihinde bulunacak adayların başvurularını almaya başladı. Adaylar başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.
DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.
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