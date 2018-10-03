DGS ek tercihleri ne zaman alınacak?
DGS ek tercihleri, ilk tercihlerle herhangi bir yere yerleşemeyen adayların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 35 bin kişilik boş kontenjanın yer aldığı DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman açıklanacak? İşte, üniversitelerin açılmasıyla birlikte birçok adayı yakından ilgilendiren ek tercihler hakkında bazı bilgiler
DGS ek tercihleri, iki yıllık bölümlerini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylar
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçecek olan ÖSYM, tarih hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra 25 Ekim tarihinde ek yerleştirme sürecine başladığı düşünülürse, bu yıl tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.
DGS BOŞ KONTENJANLAR
DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...
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