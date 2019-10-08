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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
08.10.2019 - 10:12, Son Güncelleme:/

DGS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

DGS ek tercih sonuçları, 7 Ekim Pazartesi günü adayların tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya başlandı. ÖSYM'nin değerlendireceği ek tercih sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla beklediği o sonuçlar hakkında bazı bilgiler

DGS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?
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İki yıllık programlarda okuyan ve dört yıllık programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği DGS ek tercihleri, sonuçları ile merak edilmeye başlandı. Okumuş oldukları iki yıllık bölümlere uygun olarak dört yıllık programları tercih eden öğrenciler, ÖSYM'nin tercih sonuçlarını bekleyecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin DGS sonuçları hakkında detaylı bilgiler

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazar günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 7-14 Eylül tarihinde alınan DGS ek tercihleri 20 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, okul kayıtlarının ise 14 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir. 

GEÇTİĞİMİZ YIL 94 BİN ADAY YERLEŞMİŞTİ

DGS ek tercih sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 180 bin 717 aday tercih yapmış, 94 bin 388 aday bir programa yerleşmişti. 35 bin 746 kişilik kontenjan ise boş kalmıştı. 

94 bin 388 adaydan 65 bin 832'si ise açıköğretim programlarına yerleşirken, 20 bin 86 aday örgün eğitime dahil oldu. 35 bin 746 kişilik boş kontenjanın 33 bin 818'ini ise açıköğretim programları oluşturdu.

GEÇTİĞİMİZ YILIN TABAN VE TAVAN PUANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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